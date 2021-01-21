Власти отвлекают внимание на макароны и яйца. Настоящая проблема – рост цен на овощи 239 1 Экономика

Российское правительство объявило войну стремительному росту цен на продукты питания. Первыми под удар попали производители сахара и подсолнечного масла. Ими дело не закончилось – на очереди зерно, макароны, яйца и картофель. Однако не трудно заметить, что все это базовые продукты, которые входят в потребительскую корзину даже малообеспеченных граждан. Настоящую же проблему представляет рост цен на плодоовощную продукцию, которая подорожала на 39,7% в декабре. Заняться этой проблемой правительство не спешит.