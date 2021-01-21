Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
21 ЯНВ, 17:42 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

21 ЯНВ, 17:42 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Власти отвлекают внимание на макароны и яйца. Настоящая проблема – рост цен на овощи

21 Января 2021 239 1 Экономика
Власти отвлекают внимание на макароны и яйца. Настоящая проблема – рост цен на овощи

Российское правительство объявило войну стремительному росту цен на продукты питания. Первыми под удар попали производители сахара и подсолнечного масла. Ими дело не закончилось – на очереди зерно, макароны, яйца и картофель. Однако не трудно заметить, что все это базовые продукты, которые входят в потребительскую корзину даже малообеспеченных граждан. Настоящую же проблему представляет рост цен на плодоовощную продукцию, которая подорожала на 39,7% в декабре. Заняться этой проблемой правительство не спешит.

Правительство не на то заморозило цены

  • Российское правительство занялось борьбой с инфляцией и административно-командными методами ограничивает цены. Пока меры затронули производителей сахара и подсолнечного масла, которые установили квоты на свою продукцию и продают основной объем федеральным торговым сетям (из-за чего страдают региональные сети). Но в ближайшее время контроль может распространиться на зерно, макароны, картофель и яйца. Об этом пишут сразу два издания – «Ведомости» и «Коммерсант».
  • Новость об очередных ограничениях пришла с совещания земминистра сельского хозяйства Оксаны Лут с отраслевыми союзами и региональными аграрными ведомствами. Так, «Ведомости» написали о том, что обсуждались цены на картофель и яйца. «Коммерсант» отметил, что затрагивалась тема цен на макароны и зерно.
  • В Минсельхозе РИА Новостям подтвердили – ведомство будет вынуждено установить предельные розничные цены, если продукты продолжат дорожать. К примеру, картофель за 2020 года стал дороже на 33,8%, а за январь вырос в цене на 4,9%. Яйца стали дороже на 15,1% за 2020 год, макароны – на 12,1%. Рост цен на них не остановился в январе 2021-го.
  • Однако из данных, которые представил Центробанк, видно, что правительство сместило фокус не на те продукты – больше всего дорожает плодоовощная продукция. Согласно динамике, которую фиксирует ЦБ, в ноябре овощи и фрукты взмыли в цене на 35,08%, а в декабре – на 39,72%. Если общая инфляция в 2020 году составила 4,9%, то вклад овощей в нее в ноябре и декабре достиг 2,5% и 2,8%. Овощи и фрукты продолжают разгонять общую инфляцию в январе.
  • Данные ЦБ говорят о том, что правительству следует переключиться с макарон и сахара на овощи и фрукты. Но это более тонкий момент: во-первых, чиновники борются с ценами на продукты, которые попадают в корзину прежде всего малообеспеченных россиян, во-вторых, плодоовощная продукция подвержена сезонным колебаниям, в-третьих, большинство овощей и фруктов Россия импортирует, а на их стоимость влияет курс рубля. Однако стоит отметить, что именно плодоовощная продукция является ключевой составляющей здорового рациона.

Читайте первыми эксклюзивные материалы в Telegram-канале «Капитала страны»

  • Тем не менее у правительства стоит другая задача. По мнению главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, устанавливая максимальные цены на социально значимые продукты, власти борются с обеднением населения. Экономист подчеркивает: «У правительства нет достаточно эффективных инструментов, чтобы оказать адресную помощь населению с низкими доходами». Поэтому и остается только контролировать цены на макароны, сахар и картофель.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
16:49 1 0
И.И..:

стоит отметить, что РФ нищает и будет испытывать трудности по всем направлениям. когда накопится критическая масса, правительство потеряет контроль над всем, при этом армии силовиков окажутся наиболее бесполезным балластом, с помощью которых умирающей экономике уже не помочь. дело не в продуктах, дело в том, что модель которую демонстрирует система-умирает.

Статьи

Путин распорядился трудоустроить более 1 млн россиян до конца года

Путин распорядился трудоустроить более 1 млн россиян до конца года
Экономика

Остановка «Северного потока-2» и санкции против олигархов. Стал известен возможный ответ ЕС на арест Навального

Остановка «Северного потока-2» и санкции против олигархов. Стал известен возможный ответ ЕС на арест Навального
Политика 1

Правительство может «жестко» отрегулировать цены на зерно и макароны

Правительство может «жестко» отрегулировать цены на зерно и макароны
Экономика 2

«Газпром» занял 2 млрд долларов. На выплату старых долгов уйдет больше половины

«Газпром» занял 2 млрд долларов. На выплату старых долгов уйдет больше половины
Экономика 2

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

«Углич - маленькая Швейцария». Новая программа гастротуризма открыта в Ярославской области

«Углич - маленькая Швейцария». Новая программа гастротуризма открыта в Ярославской области

Нестандартная котельная работает в Липецкой области

Нестандартная котельная работает в Липецкой области

Новости дня

16:55 Меркель прокомментировала санкции США против СП-2 Меркель прокомментировала санкции США против СП-2
Президент РФ дал ряд поручений кабмину по восстановлению экономики
Президент РФ дал ряд поручений кабмину по восстановлению экономики
15:14 В Германии отреагировали на отказ ряда компаний от СП-2 В Германии отреагировали на отказ ряда компаний от СП-2
14:50 Минтруд изучает вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам Минтруд изучает вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам
13:18 В Белом доме оценили перспективы контактов Путина с Байденом В Белом доме оценили перспективы контактов Путина с Байденом
11:58 В РФ за сутки зарегистрировали 21887 новых случаев COVID-19 В РФ за сутки зарегистрировали 21887 новых случаев COVID-19
11:43 В вузах Москвы продлили дистанционное обучение В вузах Москвы продлили дистанционное обучение
Трамп покидает Белый дом
Трамп покидает Белый дом
10:56 В Москве отменили некоторые ограничения В Москве отменили некоторые ограничения

Узнай, страна!

20 ЯНВ, 21:27 «Углич - маленькая Швейцария». Новая программа гастротуризма открыта в Ярославской области «Углич - маленькая Швейцария». Новая программа гастротуризма открыта в Ярославской области
В Кремле прокомментировали давление США на СП-2
В Кремле прокомментировали давление США на СП-2
20 ЯНВ, 19:36 Нестандартная котельная работает в Липецкой области Нестандартная котельная работает в Липецкой области
20 ЯНВ, 17:59 Вохомский сырный завод модернизировал производство Вохомский сырный завод модернизировал производство
19 ЯНВ, 17:55 Культурное наследие. Реставрация единственного в мире комплекса «Ханский дворец» Культурное наследие. Реставрация единственного в мире комплекса «Ханский дворец»
18 ЯНВ, 20:17 Астраханцам рассказали, как правильно подготовиться к крещенским купаниям Астраханцам рассказали, как правильно подготовиться к крещенским купаниям
18 ЯНВ, 19:33 Устрицы и австралийский рак. Краснодарский край развивает аквафермерство Устрицы и австралийский рак. Краснодарский край развивает аквафермерство
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
18 ЯНВ, 18:10 Новые автомобили отправились в школы и медучреждения Ингушетии Новые автомобили отправились в школы и медучреждения Ингушетии
16 ЯНВ, 23:17 ТОП-10 достижений недели: регионы России заботились о природе и боролись с COVID-19 ТОП-10 достижений недели: регионы России заботились о природе и боролись с COVID-19
16 ЯНВ, 00:18 Более 88 тысяч тонн плодово-ягодной продукции получено в Липецкой области Более 88 тысяч тонн плодово-ягодной продукции получено в Липецкой области
15 ЯНВ, 20:47 Команда детского технопарка «Кванториум-33» начала создание беспилотника Команда детского технопарка «Кванториум-33» начала создание беспилотника
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter