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Власти отвлекают внимание на макароны и яйца. Настоящая проблема – рост цен на овощи
21 Января 2021 239 1 Экономика
Российское правительство объявило войну стремительному росту цен на продукты питания. Первыми под удар попали производители сахара и подсолнечного масла. Ими дело не закончилось – на очереди зерно, макароны, яйца и картофель. Однако не трудно заметить, что все это базовые продукты, которые входят в потребительскую корзину даже малообеспеченных граждан. Настоящую же проблему представляет рост цен на плодоовощную продукцию, которая подорожала на 39,7% в декабре. Заняться этой проблемой правительство не спешит.
Правительство не на то заморозило цены
- Российское правительство занялось борьбой с инфляцией и административно-командными методами ограничивает цены. Пока меры затронули производителей сахара и подсолнечного масла, которые установили квоты на свою продукцию и продают основной объем федеральным торговым сетям (из-за чего страдают региональные сети). Но в ближайшее время контроль может распространиться на зерно, макароны, картофель и яйца. Об этом пишут сразу два издания – «Ведомости» и «Коммерсант».
- Новость об очередных ограничениях пришла с совещания земминистра сельского хозяйства Оксаны Лут с отраслевыми союзами и региональными аграрными ведомствами. Так, «Ведомости» написали о том, что обсуждались цены на картофель и яйца. «Коммерсант» отметил, что затрагивалась тема цен на макароны и зерно.
- В Минсельхозе РИА Новостям подтвердили – ведомство будет вынуждено установить предельные розничные цены, если продукты продолжат дорожать. К примеру, картофель за 2020 года стал дороже на 33,8%, а за январь вырос в цене на 4,9%. Яйца стали дороже на 15,1% за 2020 год, макароны – на 12,1%. Рост цен на них не остановился в январе 2021-го.
- Однако из данных, которые представил Центробанк, видно, что правительство сместило фокус не на те продукты – больше всего дорожает плодоовощная продукция. Согласно динамике, которую фиксирует ЦБ, в ноябре овощи и фрукты взмыли в цене на 35,08%, а в декабре – на 39,72%. Если общая инфляция в 2020 году составила 4,9%, то вклад овощей в нее в ноябре и декабре достиг 2,5% и 2,8%. Овощи и фрукты продолжают разгонять общую инфляцию в январе.
- Данные ЦБ говорят о том, что правительству следует переключиться с макарон и сахара на овощи и фрукты. Но это более тонкий момент: во-первых, чиновники борются с ценами на продукты, которые попадают в корзину прежде всего малообеспеченных россиян, во-вторых, плодоовощная продукция подвержена сезонным колебаниям, в-третьих, большинство овощей и фруктов Россия импортирует, а на их стоимость влияет курс рубля. Однако стоит отметить, что именно плодоовощная продукция является ключевой составляющей здорового рациона.
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- Тем не менее у правительства стоит другая задача. По мнению главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, устанавливая максимальные цены на социально значимые продукты, власти борются с обеднением населения. Экономист подчеркивает: «У правительства нет достаточно эффективных инструментов, чтобы оказать адресную помощь населению с низкими доходами». Поэтому и остается только контролировать цены на макароны, сахар и картофель.
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стоит отметить, что РФ нищает и будет испытывать трудности по всем направлениям. когда накопится критическая масса, правительство потеряет контроль над всем, при этом армии силовиков окажутся наиболее бесполезным балластом, с помощью которых умирающей экономике уже не помочь. дело не в продуктах, дело в том, что модель которую демонстрирует система-умирает.