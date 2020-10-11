Власти отберут наличные у россиян 3592 4 Экономика

В 2020 году объем наличной массы в экономике России вырос до 12,5 трлн руб. и стал головной болью для Центробанка и правительства. Как и в большинстве стран, в России пандемия коронавируса и вызванный ею кризис повысили спрос на наличные. Однако для властей бумажные деньги представляют слишком много проблем – от финансирования теневого сектора экономики до расходов на изготовление, хранение и утилизацию купюр. Поэтому в планы правительства входит сведение к минимуму использования наличных в течение 10 лет.