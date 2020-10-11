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Власти отберут наличные у россиян

11 Октября 2020 3592 4 Экономика
Власти отберут наличные у россиян

В 2020 году объем наличной массы в экономике России вырос до 12,5 трлн руб. и стал головной болью для Центробанка и правительства. Как и в большинстве стран, в России пандемия коронавируса и вызванный ею кризис повысили спрос на наличные. Однако для властей бумажные деньги представляют слишком много проблем – от финансирования теневого сектора экономики до расходов на изготовление, хранение и утилизацию купюр. Поэтому в планы правительства входит сведение к минимуму использования наличных в течение 10 лет.

На пути упразднения наличных

  • Ежегодно количество операций по картам растет в России на 60%, но при этом доля использования наличных остается стабильной. По мнению экспертов «Прайм», это связано с тем, что к безналичной оплате стремятся, прежде всего, города-миллионники, а в регионах оплачивают счета и покупки «живыми» рублями.
  • Это не всегда связано с предпочтениями самих россиян – в отдаленных местах иногда просто не бывает необходимой инфраструктуры и оборудования для безналичной оплаты. Также люди старшего и среднего возраста не всегда готовы обучаться новым финансовым технологиям и порой боятся нововведений.
  • Однако власти намерены сокращать наличную денежную массу на 20-30% ежегодно, в том числе в рамках борьбы с инфляцией и теневым сектором экономики. Для этого будут решаться технические и юридические моменты. К примеру, в 2020 году был принят закон «О Цифровых финансовых активах», который на законодательном уровне закрепил использование подобных средств.
  • Нетрудно посчитать, что если наличная база будет сжиматься со скоростью 20-30% в год, то полный отказ от наличных произойдет через 3-5 лет. Но некоторые эксперты, например председатель правления SBI Банка Андрей Карякин, считает, что этот процесс займет больше времени – 10-20 лет.
  • Тем не менее полностью отказаться от наличных в России вряд ли будет возможно. Даже у сверхуспешного в этом плане Сингапура доля расчетов наличными держится на уровне 2%. Но Россия все же будет ориентироваться на Сингапур, а также Швецию, Нидерланды и Данию – наиболее успешные в этом плане страны.
  • Правда, есть и пример Китая, где социальная сеть WeChat вытеснила не только наличный денежный оборот, но и эквайринг банковских карт. Система WeChat Paument позволяет платить за все – от проезда на транспорте до дорогостоящих товаров. Однако в России очень сильно банковское лобби, которое вряд ли допустит нечто подобное и потеряет контроль над деньгами граждан.
  • Отказ от наличных удобен для россиян, у которых деньги хранятся на счете, привязанном к телефону. Государству же он не только удобен, но и выгоден – не нужно тратить средства на изготовление, хранение и утилизацию монет и купюр, можно прикрыть большое количество теневых схем, отпадает необходимости бороться с подделками и т.д.
  • Банкам тоже выгоден безналичный денежный оборот – можно будет экономить на операционных издержках, не проводить инкассацию, регистрацию и учет средств. Банки смогут больше зарабатывать на комиссии за проведение операций (что они уже делают – 50% прибыли Сбербанка делается на комиссиях) и на абонентском обслуживании.
  • Еще одно преимущество для государства – 100%-ная прозрачность операций и возможность бороться с коррупцией, незаконными сделками и уклонением граждан от уплаты налогов. Именно последний момент делает выбор российских властей в пользу отказа от наличных решающим.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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16:56 0 0
Олег:

На рынках установят каждой бабульке терминал для оплаты и интернет подведут!

16:38 1 0
Алекс Моралекс:

Т.е. теневые схемы теперь только у правительства останутся?

15:37 4 1
татьяна:

ну и ну теперь в наши кошельки лезут!!!!

15:21 6 0
Веселый:

Да хрена там, выведут наличности. Никогда этого не произойдет.

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