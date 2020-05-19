Власти не раздадут людям деньги из ФНБ. Теперь официально 349 0 Экономика img_copyright

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что правительство даже не рассматривает возможность помочь россиянам за счет того, что «было сформировано Министерством финансов за последние годы как подушка безопасности». Об этом чиновник честно признался в передаче «»Познер» на Первом канале. Не сказал он лишь о том, что в Белом доме поражены обвальным падением уровня жизни и решили ради будущего голосования по поправкам в конституцию поддерживать госслужащих, работников госпредприятий, пенсионеров и многодетные семьи, а для всех остальных усилить административные барьеры и искусственно занижать показатели официальной безработицы.