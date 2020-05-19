Капитал страны
ENGLISH
19 МАЙ, 17:06 МСК
USD (ЦБ) 73,4326
EUR (ЦБ) 79,4394
Власти не раздадут людям деньги из ФНБ. Теперь официально
19 Мая 2020 349 0 Экономика
img_copyright
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что правительство даже не рассматривает возможность помочь россиянам за счет того, что «было сформировано Министерством финансов за последние годы как подушка безопасности». Об этом чиновник честно признался в передаче «»Познер» на Первом канале. Не сказал он лишь о том, что в Белом доме поражены обвальным падением уровня жизни и решили ради будущего голосования по поправкам в конституцию поддерживать госслужащих, работников госпредприятий, пенсионеров и многодетные семьи, а для всех остальных усилить административные барьеры и искусственно занижать показатели официальной безработицы.
Денег не будет, помощи – тоже
- В Фонде национального благосостояния (ФНБ) в начале года находилось около 150 млрд долларов, но правительство не рассматривало эти средства как возможность для помощи россиянам. В Белом доме не думали, что экономический кризис и продление нерабочих дней негативно скажутся на доходах граждан. Не ожидали в правительстве и обвального падения цен на нефть и газ. Чиновники надеялись, что крупный бизнес поддержит лояльные группы населения, а остальные по-прежнему не будут представлять электорального значения.
- Все, на что решилась российская власть – выделить 570 млрд руб. в виде социальной поддержки и 1,5 трлн руб. на помощь экономике до конца года. Это в то время, когда развитые страны тратят до 10% ВВП и более на помощь гражданам и бизнесу. Никаких дополнительных выплат, ведь, если верить Котякову, в тяжелой рыночной ситуации государство закрывает бюджетные дыры в Пенсионном фонде и Фонде социального страхования, которые требуют 2 трлн руб. Всего же дефицит по итогам 2020 года может быть на уровне 4,4 трлн руб. Эти средства и планируется доставать из «кубышки», которой при цене на нефть в 30 долларов хватит на 2-3 года.
- Отсутствие помощи для граждан и бизнеса ведет к росту безработице: Котяков сказал о росте числа безработных до 1,6 млн человек. Но в Минтруда спокойны – в мае и июне их число пополнят еще 900 тыс. граждан. Достижение этих показателей обеспечено за счет административных барьеров. Но даже соседнее министерство – Минэкономразвития, прогнозировало безработицу на уровне 8 млн человек.
- Против раздачи денег гражданам особенно жестко выступали глава ЦБ Эльвира Набиуллина и глава Сбербанка Герман Греф. Они пугали людей инфляцией и девальвацией рубля. В итоге все, что получили россияне – выплаты в 10 тыс. руб. на детей, которые смогут получить 22 млн граждан России в возрасте от 3 до 16 лет.
- По словам министра Котякова, в правительстве не ожидали, что людям так нужны 10 тыс. руб. на ребенка. На сайт Госуслуги люди обращаются со скоростью 40 тыс. заявлений в минуту. Теперь правительству осталось осознать, как людям нужна помощь из ФНБ. Иначе оно продолжит демонстрировать свою оторванность от реальной жизни на госслужбе и за счет граждан.
Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram
Статьи
Узнай, страна
14:59 В Ярославской области разработали и начали выпуск турникетного оборудования для дезинфекции рук
14:42 На Ставрополье начали выпуск «световых пушек» для защиты полей от саранчи в режиме готовности к ЧС
13:12 В Самаре на базе крупнейшего в РФ электротехзавода создали совместное предприятие за 3 млрд рублей
18 МАЙ, 13:52 В Приморье во Владивостокском морпорту построили новый рыбный терминал для премиум-аукционов
18 МАЙ, 13:14 На Сахалине рыбоводные заводы начали выпуск в островные реки миллиарда мальков тихоокеанского лосося
18 МАЙ, 12:50 В Карелии к 100-летию республики заложили киль первого в РФ «зеленого» ледового судна нового проекта
15 МАЙ, 18:46 ТОП-10 достижений недели: как в России запускали мосты в Китай и «зеленые» танкеры, одолевая COVID?
Написать комментарий