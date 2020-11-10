Власти Москвы ввели «мягкий карантин» до 15 января 863 0 Политика

Правительство Москвы ввело ограничения в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Они затронут работу общепита, ночных клубов и баров, вузов и колледжей, культурных, развлекательных и просветительских мероприятий. Меры будут действовать с 13 ноября по 15 января 2021 года. Мэр столицы Сергей Собянин констатировал «существенный рост» заболеваемости вирусом в последние дни.