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Власти Москвы ввели «мягкий карантин» до 15 января

10 Ноября 2020 863 0 Политика
Власти Москвы ввели «мягкий карантин» до 15 января

Правительство Москвы ввело ограничения в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Они затронут работу общепита, ночных клубов и баров, вузов и колледжей, культурных, развлекательных и просветительских мероприятий. Меры будут действовать с 13 ноября по 15 января 2021 года. Мэр столицы Сергей Собянин констатировал «существенный рост» заболеваемости вирусом в последние дни.

Без частичного локдауна не обошлись

  • Московские власти долго оттягивали момент введения локдауна и решились на частичные меры с 13 ноября по 15 января 2021 года. Новые ограничения коснутся работы заведений общепита, ночных клубов и баров с 23.00 до 6.00, но не будут распространяться на торговлю навынос и доставку.
  • Также вводится всеобщий дистанционный формат учебы для студентов вузов и колледжей. Поскольку власть мэрии распространяется только на городские учебные заведения, федеральным и частным рекомендовано сделать то же самое. Транспортные карты всех учащихся будут заблокированы.
  • Не будет до 15 января и культурных, развлекательных, а также просветительских мероприятий с участием зрителей. Однако театрам и кинотеатрам позволят работать, но с наполняемостью зала не более четверти от общего количества мест.
  • Важно, что меры не затронули торговые центры и торговлю в целом. По словам директора департамента внутренней торговли Минпромторга РФ Никиты Кузнецова, правительство поставило задачу «кровь из носу» обойтись без ограничений и закрытия магазинов, «как было весной». Поскольку ситуация в некоторых секторах «близка к крайней точки». В частности, трафик в ТЦ Москвы и Санкт-Петербурга упал до 70% от показателя прошлого года, хотя в сентябре трафик достигал 90%.
  • Как отмечал глава Минпромторга Денис Мантуров, около 20% предприятий общепита были вынуждены закрыться из-за ограничений в период пандемии. Оборот предприятий общепита в январе-сентябре, по данным Росстата, упал до 77,2% от показателя прошлого года, 947,5 млрд руб.
  • Вводя новые ограничения, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что еще неделю назад уровень заболеваемости, казалось, стабилизировался. Но в последние дни «мы вновь видим существенный рост». Так, 9 ноября в Москве было выявлено 6897 новых случаев заболевания коронавирусом.
  • «К сожалению, в ближайшие недели мы можем ожидать дальнейшего ухудшения ситуации», – отметил Собянин. Он добавил, что все новогодние мероприятия в Москве будут отменены, а объявление о локдауне за два месяца «избавит учреждения и бизнес» от «ненужных трат» на концерты и праздничные мероприятия.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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