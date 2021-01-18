Власти могут ужесточить уголовную ответственность за неуплату налогов 175 0 Экономика

Российские власти могут ужесточить ответственность за неуплату налогов для индивидуальных предпринимателей. Заместитель главы Следственного комитета России Елена Леоненко считает, что физических лиц необходимо уравнять с юрлицами и сделать срок давности налоговых преступлений одинаковым для обеих категорий налогоплательщиков. Сейчас юрлица могут быть привлечены за налоговые преступления в течение 10 лет, а физлица, в частности индивидуальные предприниматели, – в течение 2 лет.