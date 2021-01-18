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Власти могут ужесточить уголовную ответственность за неуплату налогов

18 Января 2021 175 0 Экономика
Власти могут ужесточить уголовную ответственность за неуплату налогов

Российские власти могут ужесточить ответственность за неуплату налогов для индивидуальных предпринимателей. Заместитель главы Следственного комитета России Елена Леоненко считает, что физических лиц необходимо уравнять с юрлицами и сделать срок давности налоговых преступлений одинаковым для обеих категорий налогоплательщиков. Сейчас юрлица могут быть привлечены за налоговые преступления в течение 10 лет, а физлица, в частности индивидуальные предприниматели, – в течение 2 лет.

Новые сроки для физлиц

  • Следственный комитет России предлагает ужесточить уголовную ответственность для индивидуальных предпринимателей. Об этом замглавы ведомства Елена Леоненко заявила в интервью газете «Известия». По ее словам, срок давности по налоговым преступлениям у физических лиц должен быть приравнен к сроку для юрлиц.
  • На сегодняшний день срок давности для юрлиц по налоговым преступлениям составляет 10 лет, а у «индивидуальных предпринимателей, сколько бы они ни утаили от казны, срок давности преступлений – всего два года», пожаловалась Леоненко и привела пример. ИП в Иркутской области в 2015 году так и не выплатил в казну 125,6 млн руб. за истечением срока давности.
  • Кроме этого, Следственный комитет видит необходимость сократить сроки на погашение налоговых долгов для физических лиц. Сейчас это «слишком долгий срок» – два месяца идут материалы из ФНС к следователю после выставления требования. За это время предприниматели успевают «уничтожить документы и вывести активы». Поэтому ФНС предлагается присылать материалы в СК сразу после вскрытия неуплаты налогов и определения размера ущерба. Тогда следователи смогут оперативно отработать дело.

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  • Также Леоненко привела оценку СК ущерба для государства от налоговых преступлений – за 2011-2020 годы общая сумма ущерба превышает 450 млрд руб. Из них удалось вернуть в бюджет 208 млрд руб. При этом за 9 лет число налоговых преступлений выросли в 1,5 раза – с 1776 до 2560 уголовных дел в 2019 году. По таким делам оправдательные приговоры почти не выносятся: в 2018 году были оправданы 18 предпринимателей (1,4% от числа дел), а в 2019-м – 21 предприниматель (1,8%). В СК считают это очень хорошим показателем.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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