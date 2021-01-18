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Власти могут ужесточить уголовную ответственность за неуплату налогов
18 Января 2021 175 0 Экономика
Российские власти могут ужесточить ответственность за неуплату налогов для индивидуальных предпринимателей. Заместитель главы Следственного комитета России Елена Леоненко считает, что физических лиц необходимо уравнять с юрлицами и сделать срок давности налоговых преступлений одинаковым для обеих категорий налогоплательщиков. Сейчас юрлица могут быть привлечены за налоговые преступления в течение 10 лет, а физлица, в частности индивидуальные предприниматели, – в течение 2 лет.
Новые сроки для физлиц
- Следственный комитет России предлагает ужесточить уголовную ответственность для индивидуальных предпринимателей. Об этом замглавы ведомства Елена Леоненко заявила в интервью газете «Известия». По ее словам, срок давности по налоговым преступлениям у физических лиц должен быть приравнен к сроку для юрлиц.
- На сегодняшний день срок давности для юрлиц по налоговым преступлениям составляет 10 лет, а у «индивидуальных предпринимателей, сколько бы они ни утаили от казны, срок давности преступлений – всего два года», пожаловалась Леоненко и привела пример. ИП в Иркутской области в 2015 году так и не выплатил в казну 125,6 млн руб. за истечением срока давности.
- Кроме этого, Следственный комитет видит необходимость сократить сроки на погашение налоговых долгов для физических лиц. Сейчас это «слишком долгий срок» – два месяца идут материалы из ФНС к следователю после выставления требования. За это время предприниматели успевают «уничтожить документы и вывести активы». Поэтому ФНС предлагается присылать материалы в СК сразу после вскрытия неуплаты налогов и определения размера ущерба. Тогда следователи смогут оперативно отработать дело.
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- Также Леоненко привела оценку СК ущерба для государства от налоговых преступлений – за 2011-2020 годы общая сумма ущерба превышает 450 млрд руб. Из них удалось вернуть в бюджет 208 млрд руб. При этом за 9 лет число налоговых преступлений выросли в 1,5 раза – с 1776 до 2560 уголовных дел в 2019 году. По таким делам оправдательные приговоры почти не выносятся: в 2018 году были оправданы 18 предпринимателей (1,4% от числа дел), а в 2019-м – 21 предприниматель (1,8%). В СК считают это очень хорошим показателем.
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