Власти готовят учебник о налогах в России для школьников
23 Мая 2021 214 1 Экономика
Федеральная налоговая служба (ФНС) разрабатывает учебник о налогах для школьников. В нем будет «просто», в «доступной и интересной форме» рассказываться о налогах в России и системе налогового законодательства. Пособие будет предусмотрено для 10-11-х классов.
В школе появится учебник по налогам
- Учебник о налогах для школьников готовят в Налоговой службе РФ. Об этом ее глава Даниил Егоров рассказал на марафоне «Новое знание», передает ТАСС. Учебное пособие, по его словам, скоро будет выпущено. Оно будет доступно не только в печатной версии, но и «в интернет-формате тоже».
- О «книге» Егоров упомянул, отвечая учительнице, которая поинтересовалась, где школьникам и студентам узнавать о налогах в России. Пресс-служба ФНС после заявления Егорова раскрыла подробности учебника. В нем «в доступной и интересной форме» будет изложено все о налогах налоговой системе и налоговом законодательстве РФ.
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- Учебник будет предназначен для учащихся 10-11-х классов. Будет ли он обязательным для школьной программы, в ведомстве не смогли ответить. Также неизвестно, в рамках какого предмета будет проходить изучение налогового законодательства. На сегодняшний день общую информацию о налогах школьники получают на уроках обществознания. Минпросвещения заявление главы ФНС не комментировало.
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