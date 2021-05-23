Власти готовят учебник о налогах в России для школьников 214 1 Экономика

Федеральная налоговая служба (ФНС) разрабатывает учебник о налогах для школьников. В нем будет «просто», в «доступной и интересной форме» рассказываться о налогах в России и системе налогового законодательства. Пособие будет предусмотрено для 10-11-х классов.