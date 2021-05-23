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Власти готовят учебник о налогах в России для школьников

23 Мая 2021 214 1 Экономика
Власти готовят учебник о налогах в России для школьников

Федеральная налоговая служба (ФНС) разрабатывает учебник о налогах для школьников. В нем будет «просто», в «доступной и интересной форме» рассказываться о налогах в России и системе налогового законодательства. Пособие будет предусмотрено для 10-11-х классов.

В школе появится учебник по налогам

  • Учебник о налогах для школьников готовят в Налоговой службе РФ. Об этом ее глава Даниил Егоров рассказал на марафоне «Новое знание», передает ТАСС. Учебное пособие, по его словам, скоро будет выпущено. Оно будет доступно не только в печатной версии, но и «в интернет-формате тоже».
  • О «книге» Егоров упомянул, отвечая учительнице, которая поинтересовалась, где школьникам и студентам узнавать о налогах в России. Пресс-служба ФНС после заявления Егорова раскрыла подробности учебника. В нем «в доступной и интересной форме» будет изложено все о налогах налоговой системе и налоговом законодательстве РФ.

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  • Учебник будет предназначен для учащихся 10-11-х классов. Будет ли он обязательным для школьной программы, в ведомстве не смогли ответить. Также неизвестно, в рамках какого предмета будет проходить изучение налогового законодательства. На сегодняшний день общую информацию о налогах школьники получают на уроках обществознания. Минпросвещения заявление главы ФНС не комментировало.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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И
16:12 0 0
И.И..:

знания которые нужны в быту, важнее исторических восстаний народов прошлого, которые так любили изучать ранее.

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