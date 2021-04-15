Владельцем «самой дорогой сельхозземли» России оказался экс-министр сельского хозяйства 380 1 Экономика

Экс-министр сельского хозяйства Александр Ткачев является конечным владельцем 77,5% акций крупнейшего российского агрохолдинга «Агрокомплекс», пишет VTimes. Агрохолдингу принадлежат 660 тыс. га земельных наделов стоимостью 88,6 млрд руб. По словам источников издания, Ткачев не переставал вести себя как владелец холдинга, когда занимал пост министра. Сам Ткачев не раз заявлял, что он к управлению компанией не имеет никакого отношения.