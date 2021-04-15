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Владельцем «самой дорогой сельхозземли» России оказался экс-министр сельского хозяйства

15 Апреля 2021 380 1 Экономика

Экс-министр сельского хозяйства Александр Ткачев является конечным владельцем 77,5% акций крупнейшего российского агрохолдинга «Агрокомплекс», пишет VTimes. Агрохолдингу принадлежат 660 тыс. га земельных наделов стоимостью 88,6 млрд руб. По словам источников издания, Ткачев не переставал вести себя как владелец холдинга, когда занимал пост министра. Сам Ткачев не раз заявлял, что он к управлению компанией не имеет никакого отношения.

Крупнейший агрохолдинг страны контролирует экс-министр

  • Бывший губернатор Краснодарского края (2001-2015) и министр сельского хозяйства (апрель 2015 – май 2018) Александр Ткачев оказался «бенефициарным владельцем» фирмы «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева». Как пишет VTimes, бывшему чиновнику в 2020 году принадлежало 77,5% акций структуры. По словам юристов, понятие «бенефициарный владелец» отсутствует в законодательстве, но под ним подразумевается лицо, контролирующее компанию напрямую.
  • Агрохолдинг объединяет 60 предприятий, которые выпускают курятину, свинину, говядину, сахар и рис. По оценке Forbes, оборот компании достигает 106 млрд руб. Причем половину выручки дает одна структура – «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева».
  • Эта структура, получающая в год 57,3 млрд руб., владеет  самой ценной и дорогой сельхозземлей в России, а именно – 660 000 га земельных наделов в Краснодарском и Ставропольском краях и Ростовской области стоимостью 88,6 млрд руб.
  • Во время работы министром Ткачев подчеркивал, что агрокомплекс принадлежит его семье, а не ему самому и что он не имеет отношения к управлению, поскольку это могло бы вызвать конфликт интересов. В документах компании он не фигурировал ни как член совета директоров, ни как акционер, ни как бенефициар.

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  • Сразу после ухода из правительства в 2018 году (Ткачева не переназначили на должность) Ткачев был избран годовым собранием акционеров компании председателем совета и стал контролирующим владельцем. Однако источники VTimes утверждают, что Ткачев вел себя как «настоящий владелец компании» и принимал все ключевые решения в период, когда он занимал пост министра сельского хозяйства.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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А
15:20 0 0
Александр:

Это от бабушек и тетушек.

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