В Восточной Африке найдены каменные орудия возрастом два миллиона лет

Каменные орудия труда, возраст которых насчитывает почти два миллиона лет обнаружены в Танзании международной группой археологов. Исследователи считают, что им удалось отыскать самые старые предметы, которые сохранились в районе раскопок.

Международная группа исследователей обнаружила каменные орудия возрастом от 2 до 1,8 миллиона лет в Эвасс Олдупа в Танзании, в западной части ущелья Олдупай, 28-мильного каньона, известного своими окаменелостями гомининов.

Извлеченные из слоев слоистых отложений, артефакты являются самыми старыми каменными орудиями, обнаруженными в ущелье на сегодняшний день. Инструменты включают стержни из гальки и булыжника, отщепы с острыми краями и многогранные булыжники.

В слоях также были обнаружены окаменелости диких коров, свиней, бегемотов, пантер, львов, гиен, приматов, рептилий и птиц, а также свидетельства изменения среды обитания за 200000-летний период. Среда обитания включала системы рек и озер, папоротниковые луга, леса, пальмовые рощи, сухие степи и свидетельства естественного выгорания.

Повторяемость олдовских орудий в этих слоях предполагает, что гоминины перемещались в этот район и покидали его в периоды вулканической активности и по мере изменения окружающей среды, пишет журнал Archeology.