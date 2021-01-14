В России запретили использовать американскую вакцину Pfizer в частных клиниках 106 0 Политика

Росздравнадзор заявил о незаконности применения вакцины Pfizer от COVID-19 в России до ее официальной регистрации. Информация о ее использовании поступила от члена комитета Госдумы по охране здоровья Татьяны Соломатиной. В эфире «Эха Москвы» 12 января Соломатина рассказала, что привиться вакциной Pfizer можно в частной израильской клинике Hadassah в медицинском кластере Сколково. До этого источники «Интерфакса» говорили, что поставок вакцины американской компании в 2021 году в Россию не планируется.