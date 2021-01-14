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В России запретили использовать американскую вакцину Pfizer в частных клиниках
14 Января 2021 106 0 Политика
Росздравнадзор заявил о незаконности применения вакцины Pfizer от COVID-19 в России до ее официальной регистрации. Информация о ее использовании поступила от члена комитета Госдумы по охране здоровья Татьяны Соломатиной. В эфире «Эха Москвы» 12 января Соломатина рассказала, что привиться вакциной Pfizer можно в частной израильской клинике Hadassah в медицинском кластере Сколково. До этого источники «Интерфакса» говорили, что поставок вакцины американской компании в 2021 году в Россию не планируется.
Для россиян вакцина от Pfizer будет недоступна
- Во вторник, 12 января, член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина рассказала «Эху Москвы», что в Москве можно за деньги привиться американской вакциной Pfizer. По ее словам, прививки делает израильская клиника Hadassah, которая работает в медицинском кластере Сколково.
- В ответ на это Росздравнадзор заявил, что ни одна частная клиника не имеет права использовать вакцину Pfizer на территории России до ее официальной регистрации. На текущий момент применение вакцины в стране запрещено.
- Между тем, 13 января президент Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса. По его словам, промышленность превысила план по производству вакцины «Спутник V». При этом глава государства подчеркнул, что российская вакцина не требует «каких-то экстренных условий, таких как минус 50, минус 70 градусов» при перевозке. Очевидно, Путин в этом моменте имел в виду вакцину Pfizer.
- Путин назвал российскую вакцину «самой лучшей в мире». «Никакие другие препараты подобного рода такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют», – подчеркнул он. Вместе с тем сам президент до сих пор не привился российской вакциной и еще недавно, 17 декабря на пресс-конференции, говорил, что для его возраста (68 лет) вакцина пока небезопасна.
- Официально российские власти не собираются закупать вакцину Pfizer, говорили источники «Интерфакса» на фармрынке и в госструктурах. Между тем, Pfizer согласна поставлять вакцину только по заключенным государственным соглашениям. За сертификацией к Росдравнадзору американская корпорация не обращалась.
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- Филиал израильской клиники Hadassah в Сколково был единственным местом, где можно было сделать прививку вакциной Pfizer. Медицинский центр работает в особом правовом режиме и может использовать препараты, которые не прошли регистрацию в России. В клинике отмечали, что вакцинация начнется с февраля, а до этого все желающие могут записаться в лист ожидания.
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