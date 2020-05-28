В России нефти и газа меньше, чем говорят. Запасов хватит на 35 и 50 лет 48 0 Экономика img_copyright

Счетная палата провела проверку запасов нефти и газа в России и пришла к выводу – добывающие компании манипулируют данными и приписывают себе запасы, чтобы новыми открытиями покрыть объемы, уходящие на экспорт за рубеж. Однако, по результатам переоценки, лишь 25% выбывающих запасов компенсируются новыми открытиями. В целом нынешних запасов нефти России хватит на 35 лет, а газа – на 50.