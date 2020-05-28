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В России нефти и газа меньше, чем говорят. Запасов хватит на 35 и 50 лет

28 Мая 2020 48 0 Экономика
В России нефти и газа меньше, чем говорят. Запасов хватит на 35 и 50 лет
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Счетная палата провела проверку запасов нефти и газа в России и пришла к выводу – добывающие компании манипулируют данными и приписывают себе запасы, чтобы новыми открытиями покрыть объемы, уходящие на экспорт за рубеж. Однако, по результатам переоценки, лишь 25% выбывающих запасов компенсируются новыми открытиями. В целом нынешних запасов нефти России хватит на 35 лет, а газа – на 50.

Техническое отставание

  • По данным Счетной палаты, на Россию приходится 6% мировых запасов нефти и 20% газа. При текущем уровне добычи запасов нефти хватит на 35 лет, а газа – на 50. Если же исключить трудноизвлекаемые запасы нефти в Арктике, то этого сырья у России осталось на 20 лет (550 млн тонн в год).
  • Сложность заключается в том, что до сих пор Россия пользовалась заделом СССР и частично периода с конца 1990-х – начала 2000-х годов, когда выявлялось 400-450 перспективных площадей в год. Но сегодня объемы геологоразведочных работ упали в 10 раз: с 2003 года в России находят всего лишь 40 перспективных площадей.
  • Счетная палата объясняет это «технологическим отставанием России в ряде научных направлений». В частности проблемы у страны есть с изотопной геологией, дистанционным и геофизическими исследованиями, цифровыми технологиями сбора, обобщения и анализа геолого-геофизической информации.
  • Поэтому добывающие компании проводят некачественную разведку и переоценивают свои нефтегазовые запасы. В итоге с 2016 года по 2019-ый были списаны как несуществующие 2,278 млрд тонн нефти и конденсата. Это добыча нефти всеми компаниями почти за пять лет. Газа было списано еще больше – 6,041 трлн кубометров, более девяти годовых объемов добычи.
  • Кроме того, как пишет Счетная палата в докладе, геологоразведочные работы, которые выполняются за счет бюджета, стоят «необоснованно» дорого и в запасы переводятся прогнозные ресурсы, вероятность подтверждения которых не превышает 25-35%.
  • Однако для сырьевых компаний это важный показатель – они стремятся продемонстрировать, что их ресурсная база стабильна, а новые открытия покрывают выбывающие объемы, добытые и отправленные на экспорт.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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