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В Нидерландах обнаружена неповрежденная 2000-летняя римская чаша

29 Января 2022 17 0 Наука и технологии
В Нидерландах обнаружена неповрежденная 2000-летняя римская чаша

Артефакт из синего стекла, обнаруженный в голландском городе Неймеген, сохранился в первозданном виде.

Археологи, работавшие на раскопках в голландском городе Неймеген, в конце прошлого года обнаружили хорошо сохранившуюся 2000-летнюю чашу из синего стекла. Блюдо размером с ладонь пережило века захоронения под землей, оставаясь совершенно неповрежденным и почти не изношенным.

Исследователи и городские власти объявили об открытии чаши на прошлой неделе, когда археологи работали над расчисткой территории — части делового района города Винкельстег — в преддверии запланированного жилищного строительства.

«Такую посуду изготавливали, позволяя расплавленному стеклу охлаждаться и затвердевать над формой», — рассказывает ведущий археолог Пепейн ван де Гир. «Узор был нарисован, когда стеклянная смесь была еще жидкой. Оксид металла вызывает синий цвет».

По данным местного университета Радбауд, Неймеген входит в число старейших городов Нидерландов. Древние римляне впервые основали военный лагерь недалеко от современного Неймегена в первом веке нашей эры, примерно во время создания стеклянной чаши.

Поселение расширилось и стало первым римским городом на территории современных Нидерландов, что дало жителям города римское гражданство.

Современное голландское название Неймегена происходит от латинского слова Noviomagus, что означает «новый рынок». Согласно университету, его расположение с видом на реку Ваал давало римским войскам стратегическое военное преимущество и доступ к торговым путям.

Археологи предполагают, что чаша из синего стекла могла быть изготовлена ​​римскими ремесленниками или доставлена ​​торговцами, учитывая уникальный статус Неймегена как центра древнеримской деятельности. Ван де Грир считает, что чаша могла быть изготовлена ​​в стекольных мастерских в Германии или Италии, что делает ее ценным товаром для торговли, пишет Smithsonianmag.

«Для жителей поселения на Винкельштеге эта чаша имела большую ценность», — говорит ван де Гир. 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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