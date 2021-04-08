В «кубышке Кремля» скопилось 560 млрд рублей. До бюджета они не дошли 439 1 Экономика

Государственный холдинг «Роснефтегаз» по состоянию на конец 2020 года не распределил 560,8 млрд руб. прибыли, которую он в разные годы получил в виде дивидендов от «Роснефти», «Газпрома» и «Интер РАО», пишет «Интерфакс». Компания создавалась в качестве временного хранилища акций «Роснефти» и «Газпрома» и должна была быть ликвидирована в 2006 году. Но до сих пор существует и собирает дивиденды с компаний, предназначенные для федерального бюджета. Президент Владимир Путин в 2016 году говорил, что за счет средств «Роснефтегаза» финансирует проекты, о которых «забывает правительство».