В «кубышке Кремля» скопилось 560 млрд рублей. До бюджета они не дошли
Государственный холдинг «Роснефтегаз» по состоянию на конец 2020 года не распределил 560,8 млрд руб. прибыли, которую он в разные годы получил в виде дивидендов от «Роснефти», «Газпрома» и «Интер РАО», пишет «Интерфакс». Компания создавалась в качестве временного хранилища акций «Роснефти» и «Газпрома» и должна была быть ликвидирована в 2006 году. Но до сих пор существует и собирает дивиденды с компаний, предназначенные для федерального бюджета. Президент Владимир Путин в 2016 году говорил, что за счет средств «Роснефтегаза» финансирует проекты, о которых «забывает правительство».
Дивиденды задерживаются по пути в бюджет
- В 2020 году компания «Роснефтегаз», владеющая от лица государства долями в «Роснефти», «Газпроме» и «Интер РАО» и уполномоченная собирать с них дивиденды для бюджета, выплатила в государственную казну 103 млрд руб. При этом она получила от госкомпаний 112,35 млрд руб. выручки и 41 млрд руб. в качестве процентного дохода с депозитов. Чистая прибыль компании достигла 93,48 млрд руб., сообщает «Интерфакс».
- После выплаты в бюджет общая нераспределенная прибыль, скопившаяся на счетах «Роснефтегаза», снизилась с 570,3 млрд до 560,8 млрд руб. Это деньги, которые компания получила в виде дивидендов от госкомпаний в разные годы и не перечислила в бюджет.
- «Роснефтегаз» непубличная компания и создавалась в начале 2000-х для временного хранения акций «Роснефти» и «Газпрома». Компанию собирались ликвидировать после выплаты кредитов банкам. Но этого не произошло. Напротив, избравшись на третий срок, президент Владимир Путин в 2012 году своим указом сделал «Роснефтегаз» стратегическим инвестором в ТЭК.
- Правительство добивалось большей прозрачности компании и пыталось получить в бюджет дивиденды госкомпаний. Но этого никому не удалось, а президент Путин заверял, что деньги в «Роснефтегазе» полностью под контролем правительства. На пике обсуждения «компании-прокладки», в которой задерживаются бюджетные деньги, федеральный чиновник на условиях анонимности назвал ее «черной дырой», которая не отвечает на письма правительства и отсылает к Путину, как будто он собственник компании.
Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале
- В том же году в ходе пресс-конференции Путин признал, что «некоторые вещи» финансируются из средств «Роснефтегаза», которые предназначались для бюджета. «Вот на такие вещи, на которые в конечном итоге после всех споров и драк в правительстве денег не оказывается, но которым нужно обеспечить финансирование, мы и будем тратить деньги "Роснефтегаза"», – сказал Путин.
Написать комментарий
странно, что для благих намерений создано то, что никому не подчиняется и ни перед кем не отчитывается.это наводит на мысли о том, что большая часть этих секретных средств уходит бог знает на что и по усмотрению одного человека.