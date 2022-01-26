В Германии заявили о ненужности «Северного потока-2», но признали необходимость газа из России 1448 9 Экономика

Глава крупнейшего энергетического концерна Германии RWE Маркус Креббер заявил о ненужности для страны газопровода «Северный поток-2». Совокупная мощность действующей газопроводной инфраструктуры составляет 244 млрд кубометров. В 2021 году «Газпром» экспортировал в страны Евросоюза всего 146 млрд кубометров. Однако, по словам Креббера, Германия еще долго будет нуждаться в газе из России.