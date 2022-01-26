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В Германии заявили о ненужности «Северного потока-2», но признали необходимость газа из России

26 Января 2022 1448 9 Экономика

Глава крупнейшего энергетического концерна Германии RWE Маркус Креббер заявил о ненужности для страны газопровода «Северный поток-2». Совокупная мощность действующей газопроводной инфраструктуры составляет 244 млрд кубометров. В 2021 году «Газпром» экспортировал в страны Евросоюза всего 146 млрд кубометров. Однако, по словам Креббера, Германия еще долго будет нуждаться в газе из России.

Германии не нужен еще один газопровод

  • Российский газопровод «Северный поток-2», на прокладку которого потратили 10 млрд евро и который построили под санкциями США, «необязательно нужен» Германии. Такое мнение выразил глава крупнейшего в ФРГ поставщика электроэнергии RWE Маркус Креббер, сообщает ТАСС.
  • По его словам, у «Газпрома» есть много газопроводов, которыми он может воспользоваться. Это газотранспортная система Украины мощностью 140 млрд кубометров в год, трубопровод «Ямал – Европа» мощностью 33 млрд кубометров, «Северный поток-1» мощностью 55 млрд кубометров, «Турецкий поток» мощностью 32 млрд кубометров.
  • Общая мощность уже существующих газопроводов достигает 244 млрд кубометров в год. Но по итогам 2021 года «Газпром» использовал только 146 млрд кубометров. Таким образом, 40% мощностей не была востребована.
  • Однако Креббер признает: «Северный поток-2» сокращает путь поставок и делает их с экономической точки зрения выгоднее. «Одно ясно: при оценке «Северного потока-2» мы в Германии должны осознавать значение, которое имеет и еще долго будет иметь природный газ для нашей энергетической системы», – пояснил глава RWE.
  • Если Россия полностью перекроет поставки, Германия продержится короткое время – не больше недели. «Мы нуждаемся в российском природном газе, а Россия нуждается в валюте», – сказал Креббер. Поэтому обострение конфликта вокруг Украины приведет к росту цен на газ. Германия в этом случае может начать делать запасы газа, наподобие запасов нефти.

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  • «Северный поток-2» завершен в сентябре 2021 года и ожидает сертификации в Германии для запуска. Мощность его двух ниток составляет 55 млрд кубометров газа в год. Газопровод проложен по дну Балтийского моря. Проблема с ним заключается в том, что по действующему законодательству ЕС «Газпрома» не может одновременно и владеть трубой, и поставлять по ней топливо в Европу. 50% мощностей он должен отдать независимым поставщикам и брать с них плату за транспортировку. Но в России у «Газпрома» – монополия на экспорт газа.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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В
20:17, 26.01 0 0
Вера:

Капризничает Германия,как старая дева,сама не знает чего хочет.

С
17:13, 26.01 1 1
Стив Лон:

под водород на будущее сойдет, вообще с развитием дефицита питьевой воды у них к ним пора водоводы строить с наших очистных

И
15:48, 26.01 1 1
И.И..:

а до этого заказывали проект, экспертизу в ЕС, нанимали иностранных подрядчиков с оборудованием... СП-2 вкл и инфраструктуру на территории РФ. все сроки давно провалены и там давно не 10 млрд евро убытков.

И
15:45, 26.01 1 1
И.И..:

скупали и чиновников скандинавии, экологов, гнали баржу и судно сделанные и купленные в китае не предназначенные для таких работ, все это переоборудовали в германии.

И
15:42, 26.01 1 1
И.И..:

и бизнес германии и ГП с РФ встряли в болото, из которого нет выхода. вероятно, деньги вернуться к немцам, только в случае запуска СП-2. приходится скупать немецких чиновников для запуска, но есть США...

Р
15:41, 26.01 2 2
Россиянин:

Баллончик газа на 220 грамм уже 120 руб. Чем хрюер жаднее, тем меньше продаст. Будем пищу готовить на старых книгах.

И
15:38, 26.01 1 1
И.И..:

ГП кредитовал в основном немецкий бизнес. деньги ГП вкладывал налево и направо, привлекая множество иностранных подрядчиков. там только трубы РФ, все остальное в т.ч. и их изоляция- ЕС...

И
15:34, 26.01 1 2
И.И..:

заявлений и всяких мнений пруд пруди. отказ от СП-2, есть официальный документ германии, после разрыва контрактных обязательств. все остальное- сотрясение воздуха жучками и внучками.

В
14:47, 26.01 1 1
Виктор Михайлович:

Если потратить 10 млрд евро, из частных компаний, как гласит Википедия, то ради бога, пусть тратят как хотят, а если государственные входят, то жалко. Проблем хватает....

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