В Германии заявили о ненужности «Северного потока-2», но признали необходимость газа из России
26 Января 2022 1448 9 Экономика
Глава крупнейшего энергетического концерна Германии RWE Маркус Креббер заявил о ненужности для страны газопровода «Северный поток-2». Совокупная мощность действующей газопроводной инфраструктуры составляет 244 млрд кубометров. В 2021 году «Газпром» экспортировал в страны Евросоюза всего 146 млрд кубометров. Однако, по словам Креббера, Германия еще долго будет нуждаться в газе из России.
Германии не нужен еще один газопровод
- Российский газопровод «Северный поток-2», на прокладку которого потратили 10 млрд евро и который построили под санкциями США, «необязательно нужен» Германии. Такое мнение выразил глава крупнейшего в ФРГ поставщика электроэнергии RWE Маркус Креббер, сообщает ТАСС.
- По его словам, у «Газпрома» есть много газопроводов, которыми он может воспользоваться. Это газотранспортная система Украины мощностью 140 млрд кубометров в год, трубопровод «Ямал – Европа» мощностью 33 млрд кубометров, «Северный поток-1» мощностью 55 млрд кубометров, «Турецкий поток» мощностью 32 млрд кубометров.
- Общая мощность уже существующих газопроводов достигает 244 млрд кубометров в год. Но по итогам 2021 года «Газпром» использовал только 146 млрд кубометров. Таким образом, 40% мощностей не была востребована.
- Однако Креббер признает: «Северный поток-2» сокращает путь поставок и делает их с экономической точки зрения выгоднее. «Одно ясно: при оценке «Северного потока-2» мы в Германии должны осознавать значение, которое имеет и еще долго будет иметь природный газ для нашей энергетической системы», – пояснил глава RWE.
- Если Россия полностью перекроет поставки, Германия продержится короткое время – не больше недели. «Мы нуждаемся в российском природном газе, а Россия нуждается в валюте», – сказал Креббер. Поэтому обострение конфликта вокруг Украины приведет к росту цен на газ. Германия в этом случае может начать делать запасы газа, наподобие запасов нефти.
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- «Северный поток-2» завершен в сентябре 2021 года и ожидает сертификации в Германии для запуска. Мощность его двух ниток составляет 55 млрд кубометров газа в год. Газопровод проложен по дну Балтийского моря. Проблема с ним заключается в том, что по действующему законодательству ЕС «Газпрома» не может одновременно и владеть трубой, и поставлять по ней топливо в Европу. 50% мощностей он должен отдать независимым поставщикам и брать с них плату за транспортировку. Но в России у «Газпрома» – монополия на экспорт газа.
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Капризничает Германия,как старая дева,сама не знает чего хочет.
под водород на будущее сойдет, вообще с развитием дефицита питьевой воды у них к ним пора водоводы строить с наших очистных
а до этого заказывали проект, экспертизу в ЕС, нанимали иностранных подрядчиков с оборудованием... СП-2 вкл и инфраструктуру на территории РФ. все сроки давно провалены и там давно не 10 млрд евро убытков.
скупали и чиновников скандинавии, экологов, гнали баржу и судно сделанные и купленные в китае не предназначенные для таких работ, все это переоборудовали в германии.
и бизнес германии и ГП с РФ встряли в болото, из которого нет выхода. вероятно, деньги вернуться к немцам, только в случае запуска СП-2. приходится скупать немецких чиновников для запуска, но есть США...
Баллончик газа на 220 грамм уже 120 руб. Чем хрюер жаднее, тем меньше продаст. Будем пищу готовить на старых книгах.
ГП кредитовал в основном немецкий бизнес. деньги ГП вкладывал налево и направо, привлекая множество иностранных подрядчиков. там только трубы РФ, все остальное в т.ч. и их изоляция- ЕС...
заявлений и всяких мнений пруд пруди. отказ от СП-2, есть официальный документ германии, после разрыва контрактных обязательств. все остальное- сотрясение воздуха жучками и внучками.
Если потратить 10 млрд евро, из частных компаний, как гласит Википедия, то ради бога, пусть тратят как хотят, а если государственные входят, то жалко. Проблем хватает....