В Европе не подтвердили слова Путина о завершении «Северного потока-2»
5 Июня 2021 500 0 Экономика
В Еврокомиссии отсутствуют данные о завершении строительства первой нитки газопровода «Северный поток-2». О том, что работы закончились и «Газпром» уже может поставлять газ в Германию, накануне сообщил президент России Владимир Путин. При этом компания-оператор строительства Nord Stream 2 AG отметила, что трубы уложены на дно, но не соединены.
В ЕС не знают, что «Северный поток-2» почти завершен
- «У нас нет подтверждения этой информации», – приводит ТАСС заявление пресс-службы Еврокомиссии по поводу заявления Путина о завершении первой нитки «Северного потока-2». Президент России в рамках своего выступления на Петербургском экономическом форуме сообщил, что одна из двух ниток газопровода уложена на дно Балтийского моря и «Газпром» готов начать прокачку газа по нему.
- Мощность установленной трубы составляет 27,5 млрд кубометров в год. В компании-операторе строительства Nord Stream 2 AG, однако, отметили, что трубы уложены на дно, но еще не соединены. То есть прокачка по ним газа невозможна. Также требуются пуско-наладочные работы, а строительство второй нитки газопровода продолжается.
- По словам главы австрийского партнера России по проекту – компании OMV Райнера Зеле, вторую ветку осталось протянуть всего на «более чем 50 км». Путин пообещал завершить укладку второй трубы в течение одного-двух месяцев. По словам Путина, проект носит «чисто экономический, коммерческий» характер. «Те, кто думает или считает, что это в обход других каких-то паразитеров – этот тезис не соответствует действительности», – заявил Путин, отметив, что путь из России в Германию по дну Балтийского моря короче, чем через другие страны.
Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале
- «Северный поток-2» обошелся России в 5 млрд долларов, еще 5 млрд вложили европейские компании. Газопровод идет из Усть-Луги в Германию через воды пяти стран – России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Протяженность газопровода – 1,23 тыс. км.
Написать комментарий