В Европе не подтвердили слова Путина о завершении «Северного потока-2» 500 0 Экономика

В Еврокомиссии отсутствуют данные о завершении строительства первой нитки газопровода «Северный поток-2». О том, что работы закончились и «Газпром» уже может поставлять газ в Германию, накануне сообщил президент России Владимир Путин. При этом компания-оператор строительства Nord Stream 2 AG отметила, что трубы уложены на дно, но не соединены.