Капитал страны
ENGLISH
13 МАЙ, 16:26 МСК
USD (ЦБ) 73,4326
EUR (ЦБ) 79,4394
Унифицируют «матрешку». Архангельскую область и Ненецкий АО объединят
13 Мая 2020 598 0 Политика
img_copyright
Впервые с 2008 года в России два региона объединятся в один субъект федерации: Архангельская область и Ненецкий автономный округ запустят процесс консолидации. Об этом объявят временно исполняющие обязанности губернаторов области и округа – Александр Цыбульский и Юрий Бездудный, пишет РБК. Этим шагом власти спасают область от экономических проблем.
Объединение в пользу бедных
- Заявление об объединении Архангельской области и Ненецкого АО губернаторы сделают в Нарьян-Маре, столице НАО. Оно будет носить декларативный характер – вопрос слияния двух регионов в один предстоит вынести на референдум, который пройдет в 2020 году.
- К консолидации регионы толкают соображения экономической выгоды. С одной стороны, Архангельской области выгодно присоединить к себе нефтегазовый регион, с другой, как убеждают власти, автономному округу сейчас сложно из-за упавших цен на энергоресурсы. Предполагается, что они будут друг друга дополнять и балансировать.
- По словам директора Центра региональной политики РАНХиГС Владимира Климанова, у НАО после объединения будет больше возможностей решать социальные вопросы. Эксперт считает логичным создание общего «нефтегазового бассейна» в двух субъектах. Более того, если Архангельская область будет форпостом Северного морского пути, включение в нее НАО упростит формирование системы управления транспортным коридором.
- Однако другие эксперты говорят о более прозаических причинах: включение НАО в состав Архангельской области вытянет ее из числа дотационных и поможет покрыть долг в размере 30 млрд руб. Это поможет и сменить протестную повестку в регионе, который всем Шиесом сопротивляется свалкам мусора из Москвы и вытягивании ресурсов из области в пользу федерального центра.
- В свою очередь, для НАО это будет катастрофой и ударом по самобытности и независимости. Но этому радуются те, кто ратует за унификацию территориально-административного деления и уход от формирования регионов по национальному признаку.
- Архангельскую область называют «матрешкой», потому что она включает в себя НАО. Другой пример «матрешки» – Тюменская область, где есть Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.
- Об объединении в Кремле заговорили 2 апреля. Тогда же губернатора НАО Цыбульский был назначен врио губернатора Архангельской области, а врио НАО стал Бездудный. Изначально назначение Цыбульского преследовало цель слияния двух регионов.
Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram
Статьи
Узнай, страна
14:17 Из Подмосковья отправили первую партию медицинских кислородных концентраторов в медучреждения России
12:32 Амурская область получила разрешение на эксплуатацию первого трансграничного автомоста в Китай
12 МАЙ, 13:13 В Краснодарском крае реконструировали узловой центр энергопитания, увеличив его мощность почти втрое
12 МАЙ, 12:32 В Смоленской области открыт новый автотехцентр на базе крупного транспортно-логистического комплекса
12 МАЙ, 11:02 Из Архангельской области и Карелии запустили первые поезда для экспорта бумажной продукции в Китай
11 МАЙ, 10:27 В Петербурге построили беспилотный батискаф, установивший новый мировой рекорд в Марианской впадине
08 МАЙ, 15:08 ТОП-10 достижений недели: как в России готовились к юбилею Победы, строили АЭС и боролись с COVID?
Написать комментарий