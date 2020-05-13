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Унифицируют «матрешку». Архангельскую область и Ненецкий АО объединят

13 Мая 2020 598 0 Политика
Унифицируют «матрешку». Архангельскую область и Ненецкий АО объединят
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Впервые с 2008 года в России два региона объединятся в один субъект федерации: Архангельская область и Ненецкий автономный округ запустят процесс консолидации. Об этом объявят временно исполняющие обязанности губернаторов области и округа – Александр Цыбульский и Юрий Бездудный, пишет РБК. Этим шагом власти спасают область от экономических проблем.

Объединение в пользу бедных

  • Заявление об объединении Архангельской области и Ненецкого АО губернаторы сделают в Нарьян-Маре, столице НАО. Оно будет носить декларативный характер – вопрос слияния двух регионов в один предстоит вынести на референдум, который пройдет в 2020 году.
  • К консолидации регионы толкают соображения экономической выгоды. С одной стороны, Архангельской области выгодно присоединить к себе нефтегазовый регион, с другой, как убеждают власти, автономному округу сейчас сложно из-за упавших цен на энергоресурсы. Предполагается, что они будут друг друга дополнять и балансировать.
  • По словам директора Центра региональной политики РАНХиГС Владимира Климанова, у НАО после объединения будет больше возможностей решать социальные вопросы. Эксперт считает логичным создание общего «нефтегазового бассейна» в двух субъектах. Более того, если Архангельская область будет форпостом Северного морского пути, включение в нее НАО упростит формирование системы управления транспортным коридором.
  • Однако другие эксперты говорят о более прозаических причинах: включение НАО в состав Архангельской области вытянет ее из числа дотационных и поможет покрыть долг в размере 30 млрд руб. Это поможет и сменить протестную повестку в регионе, который всем Шиесом сопротивляется свалкам мусора из Москвы и вытягивании ресурсов из области в пользу федерального центра.
  • В свою очередь, для НАО это будет катастрофой и ударом по самобытности и независимости. Но этому радуются те, кто ратует за унификацию территориально-административного деления и уход от формирования регионов по национальному признаку.
  • Архангельскую область называют «матрешкой», потому что она включает в себя НАО. Другой пример «матрешки» – Тюменская область, где есть Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.
  • Об объединении в Кремле заговорили 2 апреля. Тогда же губернатора НАО Цыбульский был назначен врио губернатора Архангельской области, а врио НАО стал Бездудный. Изначально назначение Цыбульского преследовало цель слияния двух регионов.

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Редакция "Капитала Страны"

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