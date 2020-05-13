Унифицируют «матрешку». Архангельскую область и Ненецкий АО объединят 598 0 Политика img_copyright

Впервые с 2008 года в России два региона объединятся в один субъект федерации: Архангельская область и Ненецкий автономный округ запустят процесс консолидации. Об этом объявят временно исполняющие обязанности губернаторов области и округа – Александр Цыбульский и Юрий Бездудный, пишет РБК. Этим шагом власти спасают область от экономических проблем.