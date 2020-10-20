Уничтожение 45 российских аппаратов ИВЛ — чистая политика

В Госдуме назвали решение по утилизации США аппаратов искусственной вентиляции легких, о которой стало известно накануне, лишенным здравого смысла.

В апреле текущего года аппараты «Авента-М», которые производит компания ОАО "Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), включенная в санкционный список США в 2014 году, были переданы и наполовину оплачены Россией в рамках гуманитарной помощи США. Однако помощь нуждающимся им оказать так и не пришлось. Часть американских конгрессменов выступила против принятия помощи от геополитических противников.

Американские штаты, куда поставляли российские аппараты, поспешили вернуть так и распечатанные приборы в распределившую их организацию — Агентство по чрезвычайным ситуациям США, которое позже утилизировало приборы «в соответствии со строгими нормативными требованиями по утилизации опасных отходов».

Официальной причиной возврата назвали разницу в напряжении сети (в США она примерно в два раза ниже российской). Однако первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат Госдумы Дмитрий Савельев уверен, что решение это носило исключительно политический характер. «Адаптеры для сети еще никто не отменил, и достать их гораздо проще, чем другие аппараты ИВЛ, — подчеркнул он. — Опять же, если оборудование не подошло тебе, почему нельзя передать его третьей стороне? Зачем уничтожать оборудование, которое в наше время — на вес золота? Российские «Авенты» сотнями штук заказали сразу несколько стран СНГ, Сербия, Италия — в которой ситуация с коронавирусом складывалась по наихудшему сценарию. И ни у кого претензий к работе аппаратуры не было. В нашей стране успешно работают и спасают жизни тысячи этих приборов. А тут принимается решение, в котором нет никакого здравого смысла - сплошная политика в ущерб собственным гражданам. Как надо ненавидеть Россию, чтобы только ради очернения репутации нашей страны отказывать в праве на жизнь своим согражданам?»