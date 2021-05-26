Украина снова отказалась от электроэнергии из России и Белоруссии 124 0 Экономика

Украинские власти снова запретили поставки электроэнергии из России и Белоруссии. Запрет носит временный характер и продлится до 1 октября этого года. Однако он может стать и постоянным – это будет напрямую зависеть от потребностей Украины. Киев уже отказывался от поставок из соседних стран, но в январе 2021 года ему пришлось вернуться к закупкам из Белоруссии, а в феврале – из России, поскольку в стране возникла нехватка ресурсов.