Украина снова отказалась от электроэнергии из России и Белоруссии
26 Мая 2021 124 0 Экономика
Украинские власти снова запретили поставки электроэнергии из России и Белоруссии. Запрет носит временный характер и продлится до 1 октября этого года. Однако он может стать и постоянным – это будет напрямую зависеть от потребностей Украины. Киев уже отказывался от поставок из соседних стран, но в январе 2021 года ему пришлось вернуться к закупкам из Белоруссии, а в феврале – из России, поскольку в стране возникла нехватка ресурсов.
Украина попробует протянуть без России и Белоруссии
- По данным депутата Верховной Рады от «Европейской солидарности» Алексея Гончаренко, Национальная комиссия Украины, отвечающая за госрегулирование в области энергетики (НКРЕКП), постановила запретить поставки электроэнергии из Белоруссии и России. Пока запрет носит временный характер – до 1 октября 2021 года.
- Гончаренко заявил, что выступал за бессрочный запрет или, как альтернатива, до конца текущего года. Но в комиссии решили запретить поставки на четыре месяца с возможностью дальнейшего продления. По словам руководителя НКРЕКП Валерия Тарасюка, инициатором решения выступило министерство энергетики Украины.
- Как отметил Тарасюк, зима 2020-21 года показала, что Украине необходим импорт электроэнергии. «Но это не значит, что мы не продлим запрет (после 1 октября)», – подчеркнул он. Временный запрет может привести к злоупотреблениям и манипуляциям на рынке электроэнергии. Украинские власти пообещали скоординировано мониторить состояние подготовки к осенне-зимнему периоду, в том числе – состояние накопления угля.
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- Украина отказывалась от импорта электроэнергии в апреле 2020 года. Вернуться к поставкам из Белоруссии стране пришлось из-за холодной зимы 3 января 2021 года. А через месяц поставки возобновились и из России. С призывами вновь запретить импорт 18 мая выступил министр энергетики страны Герман Галущенко. По его словам, поставки из России и Белоруссии могут угрожать национальной безопасности.
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