Украина отказывается от прямых поставок газа из России. Власти за это обвиняют в «афере века» 23 0 Экономика

Резко выросшие цены на газ этой зимой привели на Украине к новому витку споров о необходимости прямых поставок топлива из России. Акции протеста против повышения тарифов прошли во многих городах страны, а в Верховной Раде начали обсуждать возобновление закупок у российской стороны. В частности, реверсные поставки назвали «аферой века», которая ведет к завышению конечных цен для потребителей. Но глава правительства страны Денис Шмыгаль отказался прислушиваться к депутатам и поставил «точку» в этом вопросе.