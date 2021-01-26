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Украина отказывается от прямых поставок газа из России. Власти за это обвиняют в «афере века»
26 Января 2021 23 0 Экономика
Резко выросшие цены на газ этой зимой привели на Украине к новому витку споров о необходимости прямых поставок топлива из России. Акции протеста против повышения тарифов прошли во многих городах страны, а в Верховной Раде начали обсуждать возобновление закупок у российской стороны. В частности, реверсные поставки назвали «аферой века», которая ведет к завышению конечных цен для потребителей. Но глава правительства страны Денис Шмыгаль отказался прислушиваться к депутатам и поставил «точку» в этом вопросе.
Киев поставил «точку» в газовом вопросе
- «Газовые» бунты на Украине начались в первых числах января. Спровоцировали их квитанции об оплате за газ, в которых тарифы за распределение газа были повышены в два раза. Более того, «Нафтогаз» увеличил цену топлива на 14% (до 7,22 гривны за кубометр), а другие поставщики решили брать до 9 гривен за кубометр (около 23,5 руб. за кубометр; для сравнения: в Московской области тот же объем стоит 6,56 руб.). Также подорожала и транспортировка газа – от 6% до 110%, в зависимости от региона.
- На один частный дом требуется в среднем 500-800 кубометров газа в месяц. По установленным на Украине ценам этот объем обойдется в 12-19 тыс. руб. при средней зарплате около 300 долларов – 23 тыс. руб. Большинство потребителей газа просто не в состоянии оплачивать топливо по таким тарифам, что и стало причиной акций протестов, которые подтолкнули депутатов Верховной Рады и другие политические силы в стране обсуждать газовый вопрос.
- Так, например, глава молодежного отделения партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Артем Марчевский обвинил власти в том, что они продают гражданам Украины все тот же российский газ, но только в три раза дороже. В эфире телеканала NewsOne политик привел следующую цифру – Россия поставляет на Украину газ по 9,9 гривны.
- Но украинские потребители платят в несколько раз больше, потому что покупают его через «какие-то прокладки»: газ сначала идет транзитом через Украину в Словакию, а потом «по реверсу» – обратно на Украину. В действительности «реверс» существует только на бумаге. «То есть это афера века, наверное, в нашей стране», – заявил Марчевский.
- Во время выступления премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля депутаты Верховной Рады спросили его по поводу возможности восстановить прямые поставки газа из России, чтобы граждане не переплачивали за реверс. Но премьер не стал долго объясняться: «Газ из России напрямую наше правительство закупать не имеет намерения. Точка», – сказал Шмыгаль.
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- Чисто теоретически Россия и Украина могут вернуться к прямым поставкам. Сделать это позволяет соглашение о продолжении транзита российского газа через Украину от декабря 2019 года. К документу прилагается протокол о газовом сотрудничестве, по которому допускается возможность прямых поставок со скидкой от цены европейского хаба (NCG) в зависимости от объемов. Тем не менее на данный момент переговоры не идут. До отказа Украины от российского газа в 2015 году страна была крупнейшим рынком сбыта для «Газпрома».
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