Украина назвала главную проблему «Газпрома». В России о ней давно говорят 113 0 Экономика

Главная проблема «Газпрома» в том, что он «выбрасывает» десятки миллиардов долларов на «ненужные обходные газопроводы», исполняя политическую волю российского руководства. Президент Владимир Путин поставил перед собой цель – лишить Украину 2 млрд долларов в год от транзита газа. И российская монополия упорно добивается этого в ущерб себе.