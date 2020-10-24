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Украина назвала главную проблему «Газпрома». В России о ней давно говорят
24 Октября 2020 113 0 Экономика
Главная проблема «Газпрома» в том, что он «выбрасывает» десятки миллиардов долларов на «ненужные обходные газопроводы», исполняя политическую волю российского руководства. Президент Владимир Путин поставил перед собой цель – лишить Украину 2 млрд долларов в год от транзита газа. И российская монополия упорно добивается этого в ущерб себе.
Газ и политика – в России все смешалось
- Глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макоган назвал основную проблему «Газпрома». По его мнению, она сводится к тому, что Москва политизирует поставки газа. Российское руководство вынуждает монополию тратить «десятки миллиардов долларов» на «ненужные газопроводы».
- Цель не оправдывает средства – Россия собирается лишить Украину 2 млрд долларов в год от транзита газа, но сама тратит десятки миллиардов на достижение этого. Однако если посмотреть на происходящее под другим углом и предположить, что эти деньги делятся между приближенными российского президента, то руководство России убивает двух зайцев – и по Украине бьет, и обогащается. Причем удар по Украине может быть следствием стремления к обогащению.
- По словам главы украинской ГТС, если бы российская монополия была нормальным коммерческим предприятием, а не политическим инструментом, то Россия и Украины успешно сотрудничали и обеспечивали бы транзит газа из России в Евросоюз.
- Но сейчас все складывается иначе: из-за строительства «Турецкого потока» и «Северных потоков» «Газпром» становится не партнером ГТС Украины, а ее конкурентом. По словам главы украинской ГТС, если российская монополия запустит все эти газопроводы, то Украина потеряет транзит. Тогда цель Путина будет достигнута.
- Тем не менее Украина собирается бороться до конца за транзит. Действующий договор будет действовать до конца 2024 года. Если «Газпром» откажется от его продления, Киев намерен организовать поставки из Центральной Азии – Туркменистана и Казахстана. Эти страны хотят получить доступ на европейский рынок и Украина их им предоставит.
- Вариант отказа от договора в 2025 году на Украине считают наиболее вероятным. Глава украинской ГТС еще весной говорил в интервью РБК, что у «Газпрома» нет причин продлевать договор после 2025 года. Хотя украинские тарифы на транзит «абсолютно конкурентные». Однако, согласно расчетам Института проблем естественных монополий, Россия откажется от транзита газа через Украину только к 2035 году. Но при одном условии – если поставки российского трубопроводного газа в Европу радикально сократятся.
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