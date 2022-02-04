Украина нашла замену газу из России на случай остановки транзита 78 1 Экономика

Украина договорилась со Словакией о непрерывном импорте 42 млн кубометров газа в сутки. В этом ей помогла Еврокомиссия и напряженная геополитическая ситуация, которая грозит остановкой транзита российского газа в случае военного конфликта. Подобное соглашение Украина заключила впервые с 2014 года, когда страна потеряла Крым и начала отказываться от газа из России. Однако неясно, где Евросоюз сам будет брать топливо для импорта на Украину, если поставки из России прекратятся.