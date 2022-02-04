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Украина нашла замену газу из России на случай остановки транзита

4 Февраля 2022 78 1 Экономика
Украина нашла замену газу из России на случай остановки транзита

Украина договорилась со Словакией о непрерывном импорте 42 млн кубометров газа в сутки. В этом ей помогла Еврокомиссия и напряженная геополитическая ситуация, которая грозит остановкой транзита российского газа в случае военного конфликта. Подобное соглашение Украина заключила впервые с 2014 года, когда страна потеряла Крым и начала отказываться от газа из России. Однако неясно, где Евросоюз сам будет брать топливо для импорта на Украину, если поставки из России прекратятся.

Россию для Украины заменит Словакия

  • Украина и Словакия договорились в экстренном порядке увеличить объемы гарантированной мощности газопровода, соединяющего две страны в Будинце, с 15 млн до 42 млн кубометров, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Eustream. При этом мощность, которая до сих пор была «прерываемая» – то есть такая, которую оператор не может гарантировать, станет «непрерывной» – постоянной и гарантированной.
  • Поддержка со стороны Словакии будет оказываться Украине до апреля, когда закончится отопительный сезон. При этом договор имеет символическое значение – Украина до сих пор никогда не выбирала все доступные ей объемы импортного газа. В январе из Словакии в страну пришло 14,5 млн кубометров (суточный объем), а 3 февраля весь объем поставок равняется 4,9 млн кубометров. То же самое и с поставками из Венгрии: из 8 млн кубометров в сутки Украина взяла 2 февраля только 4 млн.
  • Это объясняется тем, что с 2020 года Украина отбирает российский газ по схеме виртуального реверса: украинские компании перекупают российский газ у европейских клиентов «Газпрома» и оставляют его себе. Но с октября 2021 года из-за роста цен на газ европейские потребители перестали продавать его по виртуальному реверсу. Украина ответила на это снижением потребления и импорта газа: с октября 2021 года по январь текущего страна импортировала только 0,2 млрд кубометров, или 5% своего потребления.
  • Сейчас половину потребления Украина покрывает за счет собственной добычи – 55,6 млн кубометров в сутки. Из подземных хранилищ поднимается еще 47,2 млн, а на импорт приходится 8,8 млн. Запасов в ПХГ стране хватит на 100 дней – до окончания отопительного сезона. Поэтому договор со Словакией – это страховка от полного прекращения транзита газа из России. «Защита энергетической независимости Украины включает в себя максимизацию гарантированных мощностей, которые не зависят от наличия транзита», – заявил по этому поводу глава украинского газового оператора Сергей Макогон.

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  • Вопросом остается – откуда ЕС возьмет газ для поставок на Украину, если транзит прекратится. В ЕС наблюдается недостаток газа, а компенсировать его за счет СПГ в полной мере не удается. США провели ряд переговоров с Катаром, Австралией, Южной Кореей и Китаем по поводу снабжения ЕС газом на случай прекращения поставок из России, но пришли к тому, что на рынке нет доступных объемов, которые могут компенсировать перебой в поставках из России.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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И
10:22 0 0
И.И..:

это на случай войны, в этом случае ЕС выделит необходимые объемы.

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