Холода могут вынудить Украину вернуться к прямым поставкам газа из России 209 2 Экономика

В конце 2015 года Украина отказалась от прямых поставок газа из России и начала закупать голубое топливо по реверсной схеме. По бумагам российский газ покупают Польша, Венгрия и Словакия, а Украина перекупает его у них, но уже по более высокой цене. В конце 2020 года сложилась непростая ситуация – из-за холодов стоимость тысячи кубометров в Европе выросла до 220 долларов и газ для Украины по реверсу сильно подорожал. Гражданам Украины сообщили об очередном росте тарифов, а оппозиция уже использовала ситуацию для обвинения президента Владимира Зеленского в бездействии.