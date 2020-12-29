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Холода могут вынудить Украину вернуться к прямым поставкам газа из России
29 Декабря 2020 209 2 Экономика
В конце 2015 года Украина отказалась от прямых поставок газа из России и начала закупать голубое топливо по реверсной схеме. По бумагам российский газ покупают Польша, Венгрия и Словакия, а Украина перекупает его у них, но уже по более высокой цене. В конце 2020 года сложилась непростая ситуация – из-за холодов стоимость тысячи кубометров в Европе выросла до 220 долларов и газ для Украины по реверсу сильно подорожал. Гражданам Украины сообщили об очередном росте тарифов, а оппозиция уже использовала ситуацию для обвинения президента Владимира Зеленского в бездействии.
Холода толкают Украину в объятья России
- С наступлением зимы газ, который падал в цене до 37 долларов за тысячу кубометров на голландском хабе TTF, подорожал в Европе до 220 долларов. На азиатском рынке, к примеру, в Японии и Южной Корее, цена и вовсе достигает 380 долларов. Это привело к резкому ограничению поставок топлива по реверсу – из Европы на Украину.
- Киеву пришлось обеспечивать текущее потребление за счет запасов в подземных хранилищах. С начала декабря уровень газа в них сократился с 31 млрд кубометров до 24,8 млрд. При высоких ценах и необходимости пройти еще 3-4 месяца отопительного сезона собственных запасов Украине явно не хватит.
- Польша, в свою очередь, пока не заинтересована в реверсе – она экспортирует российский газ в Азию с помощью танкеров и получает за его перепродажу вдвое больше. Нет лишнего газа для Украины и у Словакии и Венгрии – почти весь объем уходит на собственное потребление.
- Поэтому украинские власти решили экономить и повысить тарифы для внутренних потребителей. Государственная компания «Нафтогаз» повысила цену на газ на январь 2021 года до 7,22 гривен за кубометр (рост на 14%). Другие поставщики газа просят и того больше – от 7,39 до 10,8 гривен (рост до 20%). Облгазы, отвечающие за доставку газа конечным потребителям, также повышают стоимость на свои услуги.
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- Более того, с августа 2020 года тарифы на газ для населения Украины зависят от действующей цены на газ в Европе. Цены на газ меняются каждый месяц вслед за рыночными котировками. Вместе с изменением цен на газ и его доставку растут тарифы и на водоснабжение и электроэнергию. В некоторых областях Украины они увеличатся до 49,7%.
- Оппозиция обвиняет президента Владимира Зеленского в бездействии и требует урегулировать вопрос с поставками газа. Украина может вернуться к импорту газа напрямую из России, но для этого нужно заключить договор с «Газпромом». Часть украинской общественности воспримет это как поражение и сдачу прежних завоеваний. Однако факт остается фактом – в этом случае стоимость газа для Украины снизится на 25%, а стабильность поставок будет гарантирована.
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При таких ценах необходимо скорейшее освобождение от газонаркотической иглы. Выход - топить свои печки дровами.
И зачем Украине это нужно? Газпром запросил на 2021 год больше мощностей по прокачке газа в Европу, соответственно, больше заплатит за транспортировку. На разницу Украина докупит газ в Европе.