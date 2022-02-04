Угроза на 250 млрд долларов: Отключение России от SWIFT остановит торговлю с ЕС
4 Февраля 2022 72 0 Экономика
Отключение России от межбанковской платежной системы SWIFT ударит по торговле с Евросоюзом. Объем этой торговли оценивается в 250 млрд долларов в год, из которых 100 млрд приходятся на нефть и газ. Заменить SWIFT российским или китайским аналогом не получится – у них недостаточно охвата, оценили эксперты Institute of International Finance.
Без SWIFT нет торговли с ЕС
- США и ЕС договорились отключить Россию от SWIFT, если она вторгнется на территорию Украины и развяжет военный конфликт. Эксперты Institute of International Finance решили оценить, готова ли Россия к отключению. Для замены SWIFT у России есть Система передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ и китайский аналог CNAPS. Однако ни та, ни другая не смогут стать полноценной заменой SWIFT, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование.
- Так, например, в СПФС зарегистрировано всего 400 финансовых организаций. Через нее проходит 23% банковских платежей. К этому следует добавить 95 млн карт «Мир», которые обслуживают 24% от всех платежей в России. Таким образом, страна сохранит работоспособность платежного рынка, но только внутри страны. «Критической слабостью остается именно недостаток международных связей и ограничения на проведение трансграничных операций», – подчеркивают исследователи.
- За рубежом СПФС почти не представлен, а его экспансия возможно только в страны ЕАЭС, БРИКС, Турцию и Иран, что делает его негодной заменой для SWIFT. Китайская система CNAPS (China National Advanced Payment System) тоже не вариант – на нее приходится всего 0,3% мирового трафика платежных систем. Также неизвестно, работает ли в действительности связка СПФС и CNAPS, как утверждают власти России и Китая.
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- Между тем на кону торговля России с Евросоюзом, которая оценивается в более чем 250 млрд долларов в год. Это 35% в торговом обороте России. Страна поставляет 70% газа и 52% нефти в ЕС, получая за это порядка 100 млрд долларов в год валютной выручки. При отключении SWIFT все торговые и денежные потоки перекроются, подчеркивают эксперты.
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