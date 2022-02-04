Угроза на 250 млрд долларов: Отключение России от SWIFT остановит торговлю с ЕС 72 0 Экономика

Отключение России от межбанковской платежной системы SWIFT ударит по торговле с Евросоюзом. Объем этой торговли оценивается в 250 млрд долларов в год, из которых 100 млрд приходятся на нефть и газ. Заменить SWIFT российским или китайским аналогом не получится – у них недостаточно охвата, оценили эксперты Institute of International Finance.