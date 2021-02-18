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Ученые выявили более 140 000 видов вирусов в кишечнике человека

18 Февраля 2021 73 0 Наука и технологии
Ученые выявили более 140 000 видов вирусов в кишечнике человека

Вирусы - самые многочисленные биологические объекты на планете. Теперь исследователи из Института Wellcome Sanger и Европейского института биоинформатики EMBL (EMBL-EBI) идентифицировали более 140 000 видов вирусов, обитающих в кишечнике человека, более половины из которых никогда ранее не наблюдались.

Исследование содержит анализ более 28 000 образцов кишечного микробиома, собранных в разных частях мира. Количество и разнообразие вирусов, обнаруженных исследователями, было удивительно высоким, и полученные данные открывают новые возможности для исследования того, как вирусы, живущие в кишечнике, влияют на здоровье человека.

Человеческий кишечник представляет собой невероятно разнообразную среду. Помимо бактерий, там обитают сотни тысяч вирусов, называемых бактериофагами, которые могут инфицировать бактерии.

Известно, что дисбаланс в микробиоме кишечника может способствовать развитию заболеваний и сложных состояний, таких как воспалительное заболевание кишечника, аллергии и ожирение. Но относительно мало известно о той роли, которую наши кишечные бактерии и бактериофаги, которые их заражают, играют в здоровье и болезнях человека.

Используя метод секвенирования ДНК, называемый метагеномикой, исследователи изучили и каталогизировали биоразнообразие видов вирусов, обнаруженных в 28 060 общедоступных метагеномах кишечника человека и 2898 геномах бактериальных изолятов, культивируемых из человеческого кишечника. Анализ выявил более 140 000 видов вирусов, обитающих в кишечнике человека, более половины из которых никогда ранее не встречались.

Доктор Александр Алмейда, научный сотрудник EMBL-EBI и Института Wellcome Sanger, сказал: 

«Важно помнить, что не все вирусы вредны, но представляют собой неотъемлемый компонент экосистемы кишечника. Во-первых, большинство вирусов, которые мы нашли имеют ДНК в качестве своего генетического материала, который отличается от патогенов, известных большинству людей, таких как SARS-CoV-2 или Зика, которые являются РНК-вирусами. Во-вторых, эти образцы получены в основном от здоровых людей, не имеющих каких-либо конкретных заболеваний. Удивительно видеть, как много неизвестных видов обитает в нашем кишечнике, и пытаться выяснить связь между ними и здоровьем человека».

Результаты исследования составляют основу базы данных кишечных фагов (GPD), тщательно отобранной базы данных, содержащей 142 809 неизбыточных геномов фагов, которые станут бесценным ресурсом для тех, кто изучает бактериофаги и роль, которую они играют в регулировании здоровья.

Доктор Тревор Лоули, старший автор исследования из института Wellcome Sanger, сказал: 

«Исследования бактериофагов в настоящее время переживают период возрождения. Этот высококачественный крупномасштабный каталог вирусов кишечника человека появился в нужное время, чтобы послужить планом для направлять экологический и эволюционный анализ в будущих исследованиях».

Исследование открывает новые возможности для понимания того, как вирусы, обитающие в кишечнике, влияют на здоровье человека, пишет NewsWise.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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