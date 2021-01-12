Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
12 ЯНВ, 02:16 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

12 ЯНВ, 02:16 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Ученые подтвердили квантовый отклик клеток на магнетизм

12 Января 2021 28 0 Наука и технологии
Ученые подтвердили квантовый отклик клеток на магнетизм

Ученые подозревали, что за способностью животных выполнять геомагнитную навигацию стоят квантовые эффекты. Считается, что геомагнитная навигация основана на свете. Теперь, исследователи смогли наблюдать, как квантовые изменения, вызванные магнитом, влияют на люминесценцию клеток.

На данный момент мы знаем, что есть виды, которые могут перемещаться, используя магнитное поле Земли. Птицы используют эту способность в своих дальних миграциях, и список таких видов становится все длиннее, включая землекопов, черепах, лобстеров и даже собак. Но как именно они могут это сделать, остается неясным.

Теперь ученые впервые наблюдали изменения в магнетизме, вызывающие биомеханическую реакцию в клетках. И клетки, участвовавшие в исследовании, были человеческими клетками, что подтверждает теорию о том, что у нас самих может быть все необходимое, чтобы обходиться с помощью магнитного поля планеты.

Радикальные пары

Явление, наблюдаемое учеными из Токийского университета, совпало с предсказаниями теории, выдвинутой в 1975 году Клаусом Шультеном из Института Макса Планка. Шультен предложил механизм, с помощью которого даже очень слабое магнитное поле, такое как у нашей планеты, могло влиять на химические реакции в их клетках, позволяя птицам воспринимать магнитные линии и ориентироваться так, как им кажется.

Идея Шультена была связана с радикальными парами.

Радикал - это молекула с нечетным числом электронов.

Когда два таких электрона, принадлежащие разным молекулам, запутываются, они образуют радикальную пару. Поскольку между электронами нет физической связи, их недолговечные отношения относятся к сфере квантовой механики.

Их ассоциация коротка, но ее достаточно, чтобы повлиять на химические реакции их молекул. Запутанные электроны могут вращаться точно синхронно друг с другом или точно друг напротив друга. В первом случае химические реакции протекают медленно. В последнем случае они быстрее.

Криптохромы и флавины

Предыдущие исследования показали, что некоторые клетки животных содержат криптохромы, белки, чувствительные к магнитным полям. Существует подмножество этих молекул, называемых «флавинами», - молекулы, которые светятся или автофлуоресцируют при воздействии синего света. Исследователи работали с человеческими клетками HeLa (клетки рака шейки матки), потому что они богаты флавинами. Это делает их особенно интересными, потому что кажется, что геомагнитная навигация чувствительна к свету.

При попадании синего света флавины либо светятся, либо образуют радикальные пары - происходит балансирующий акт, при котором чем медленнее вращается пара, тем меньше молекул остается незанятым и доступным для флуоресценции.

Эксперимент

Для эксперимента клетки HeLa облучали синим светом в течение примерно 40 секунд, вызывая их флуоресценцию. Исследователи ожидали, что этот флуоресцентный свет приведет к образованию радикальных пар.

Поскольку магнетизм может влиять на вращение электронов, каждые четыре секунды ученые проводят магнитом по клеткам. Они заметили, что их флуоресценция уменьшалась примерно на 3,5% каждый раз, когда они это делали.

Их интерпретация заключается в том, что присутствие магнита заставляло электроны в радикальных парах выравниваться, замедляя химические реакции в клетке, так что было меньше молекул, доступных для создания флуоресценции, пишет BigThink.

Джонатан Вудворд из Токийского университета, который проводил исследование вместе с докторантом Нобору Икея, объясняет, что такого захватывающего в эксперименте:

«Самое приятное в этом исследовании - увидеть, что взаимосвязь между спинами двух отдельных электронов может иметь большое влияние на биологию».

Он отмечает: 

«Мы ничего не модифицировали и не добавляли к этим клеткам. Мы думаем, что у нас есть чрезвычайно веские доказательства того, что мы наблюдали чисто квантово-механический процесс, влияющий на химическую активность на клеточном уровне».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

На выплаты пособий депутатам Госдумы потратят миллионы рублей

На выплаты пособий депутатам Госдумы потратят миллионы рублей
Экономика

Контроль за наличными. Пять причин его не бояться

Контроль за наличными. Пять причин его не бояться
Экономика

Лукашенко добился от Путина скидки на газ

Лукашенко добился от Путина скидки на газ
Политика

Топливо в России может резко подорожать из-за роста цен на нефть

Топливо в России может резко подорожать из-за роста цен на нефть
Экономика 3

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Тропа Агриколы. Россию и Финляндию соединит новый экопарк

Тропа Агриколы. Россию и Финляндию соединит новый экопарк

Огромный светодиодный термометр появился в Мурманске

Огромный светодиодный термометр появился в Мурманске

Новости дня

11 ЯНВ, 20:15 Москва, Баку и Ереван подписали совместное заявление о развитии Карабаха Москва, Баку и Ереван подписали совместное заявление о развитии Карабаха
Новак рассказал о росте цен на бензин в 2021 году
Новак рассказал о росте цен на бензин в 2021 году
11 ЯНВ, 17:49 Стало известно, когда старшие школьники Москвы вернутся на учебу в школы Стало известно, когда старшие школьники Москвы вернутся на учебу в школы
11 ЯНВ, 17:23 Россия, Азербайджан и Армения проводят переговоры по Карабаху Россия, Азербайджан и Армения проводят переговоры по Карабаху
11 ЯНВ, 16:28 Врач назвал два неочевидных симптома COVID-19 Врач назвал два неочевидных симптома COVID-19
11 ЯНВ, 15:46 В ВОЗ считают, что COVID-19 мог появиться не в Китае В ВОЗ считают, что COVID-19 мог появиться не в Китае
11 ЯНВ, 15:16 В России снизили ставки по льготным кредитам для МСБ В России снизили ставки по льготным кредитам для МСБ
Банкир предсказал стоимость доллара и евро в 2021 году
Банкир предсказал стоимость доллара и евро в 2021 году
11 ЯНВ, 11:34 За сутки в России выявили 23315 новых случаев COVID-19 За сутки в России выявили 23315 новых случаев COVID-19

Узнай, страна!

11 ЯНВ, 17:57 Тропа Агриколы. Россию и Финляндию соединит новый экопарк Тропа Агриколы. Россию и Финляндию соединит новый экопарк
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
11 ЯНВ, 16:18 Огромный светодиодный термометр появился в Мурманске Огромный светодиодный термометр появился в Мурманске
05 ЯНВ, 22:17 ТОП-10 главных достижений регионов России за 2020 год ТОП-10 главных достижений регионов России за 2020 год
04 ЯНВ, 13:18 ТОП-10 интересных событий за год: регионы России развивали космические программы и энергетику ТОП-10 интересных событий за год: регионы России развивали космические программы и энергетику
02 ЯНВ, 21:30 ТОП-10 достижений декабря: регионы России внедряли уникальные разработки, строили заводы и самолеты ТОП-10 достижений декабря: регионы России внедряли уникальные разработки, строили заводы и самолеты
31 ДЕК, 20:37 ТОП-10 достижений недели: регионы России строили заводы и готовились к Новому году ТОП-10 достижений недели: регионы России строили заводы и готовились к Новому году
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
31 ДЕК, 17:15 Елка желаний. Губернаторы дарят новогодние подарки детям Елка желаний. Губернаторы дарят новогодние подарки детям
30 ДЕК, 20:42 Новогодняя столица России. Калуге подарили метровую монету "Дед Мороз и лето" Новогодняя столица России. Калуге подарили метровую монету "Дед Мороз и лето"
30 ДЕК, 18:30 Уникальный проект антиобледенения лопастей разработали в Оренбургской области Уникальный проект антиобледенения лопастей разработали в Оренбургской области
30 ДЕК, 16:44 Первый природный парк регионального значения появился в Калужской области Первый природный парк регионального значения появился в Калужской области
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter