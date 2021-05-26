Ученые определили предел человеческой жизни

Время невозможно победить, но новое исследование сингапурских ученых показывает, что человек может продлить жизнь до 150 лет, прежде чем природа пойдет своим чередом.

«Мы пришли к выводу, что критичность, приводящая к концу жизни, является внутренним биологическим свойством организма, которое не зависит от факторов стресса и означает фундаментальный или абсолютный предел продолжительности жизни человека», - написала группа сингапурских ученых по результатам своего исследования.

В своем исследовании, в котором использовался продольный анализ маркеров крови, показывающих прогрессирующую потерю устойчивости человеческих клеток, ученые задавались вопросом: «Какую самую долгую жизнь могла бы прожить сложная человеческая система, если бы все остальное шло хорошо и в среде, свободной от стресса?»

Результаты работы показали, что предел жизни составляет от 120 до 150 лет.

Согласно полученным данным, с возрастом способность организма приводить в равновесие клетки крови снижается.

«Наше исследование предоставляет доказательства того, что в конце жизни в динамике состояния организма преобладают особенности, которые происходят из-за близости критической точки, соответствующей исчезающей устойчивости», - пишут авторы. «Точные параметры, такие как максимальная продолжительность жизни, являются результатом экстраполяции, дающей оценку в диапазоне 100–150 лет».

Хизер Уитсон из Университета Дьюка, не участвовавшая в исследовании, отметила, что исследование обнаружило «темп старения», который устанавливает предел продолжительности жизни, пишет NewsMax.

«Смерть - не единственное, что имеет значение», - добавила она. «Другие вещи, такие как качество жизни, начинают иметь все большее значение по мере того, как люди теряют их».

Она подчеркнула, что в исследовании изучалась «окончательная затяжная смерть», но «вопрос в следующем: можем ли мы продлить жизнь, не увеличивая при этом долю времени, в течение которого люди проходят через болезненное состояние?»