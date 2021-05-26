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Ученые определили предел человеческой жизни

26 Мая 2021 131 0 Наука и технологии
Ученые определили предел человеческой жизни

Время невозможно победить, но новое исследование сингапурских ученых показывает, что человек может продлить жизнь до 150 лет, прежде чем природа пойдет своим чередом.

«Мы пришли к выводу, что критичность, приводящая к концу жизни, является внутренним биологическим свойством организма, которое не зависит от факторов стресса и означает фундаментальный или абсолютный предел продолжительности жизни человека», - написала группа сингапурских ученых по результатам своего исследования.

В своем исследовании, в котором использовался продольный анализ маркеров крови, показывающих прогрессирующую потерю устойчивости человеческих клеток, ученые задавались вопросом: «Какую самую долгую жизнь могла бы прожить сложная человеческая система, если бы все остальное шло хорошо и в среде, свободной от стресса?»

Результаты работы показали, что предел жизни составляет от 120 до 150 лет.

Согласно полученным данным, с возрастом способность организма приводить в равновесие клетки крови снижается.

«Наше исследование предоставляет доказательства того, что в конце жизни в динамике состояния организма преобладают особенности, которые происходят из-за близости критической точки, соответствующей исчезающей устойчивости», - пишут авторы. «Точные параметры, такие как максимальная продолжительность жизни, являются результатом экстраполяции, дающей оценку в диапазоне 100–150 лет».

Хизер Уитсон из Университета Дьюка, не участвовавшая в исследовании, отметила, что исследование обнаружило «темп старения», который устанавливает предел продолжительности жизни, пишет NewsMax.

«Смерть - не единственное, что имеет значение», - добавила она. «Другие вещи, такие как качество жизни, начинают иметь все большее значение по мере того, как люди теряют их».

Она подчеркнула, что в исследовании изучалась «окончательная затяжная смерть», но «вопрос в следующем: можем ли мы продлить жизнь, не увеличивая при этом долю времени, в течение которого люди проходят через болезненное состояние?» 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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