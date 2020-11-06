Ученые обнаружили уникальную туманность

Эта потрясающая планетарная туманность содержит уникальную сцену - две звезды вращаются вокруг одной третьей.

На этом замечательном изображении, полученном с Большого Телескопа (VLT) в Чили, вы видите нечто такое, чего больше нигде не наблюдали: планетарную туманность, состоящую из двух тесно связанных звезд, вращающихся вокруг третьей внешней звезды.

Эта третья звезда была замечена спустя столетия после открытия самой туманности, известной как NGC 246, или иногда называемой туманностью Череп или туманностью Пакмана, из-за форм, созданных ее звездами и газами, вращающимися вокруг них.

Такой конфигурации нет ни у одной другой туманности, наии маблюдаемой в наши телескопы. Эти небесные явления обычно образуются вокруг одной или двух центральных звезд, поскольку они удаляют свои внешние слои в конце своей жизни.

Здесь есть белый карлик и тусклый красный карлик, вращающиеся вокруг друг друга, а затем третья звезда, вращающаяся вокруг двух других. Третья звезда примерно в четыре раза дальше, чем две другие звезды друг от друга, или примерно в 1900 раз больше расстояния между Землей и Солнцем.

Это иерархическая тройная звездная система, и никакая другая планетная туманность, о которой мы знаем, не демонстрирует такое же явление. Мы обнаружили около 1800 таких планетарных туманностей, но, как полагают, есть еще тысячи.

Светящийся газ в туманностях может принимать самые необычные и чудесные формы и появляться вокруг звезд, подобных нашему Солнцу. Однажды горящая масса в центре нашей Солнечной системы может устроить световое шоу примерно так.

NGC 246 находится в созвездии Кита на расстоянии около 1600 световых лет от Земли. Это совершенно новое изображение созвездия, на котором запечатлены длины волн света, связанных с водородом (красные части изображения) и кислородом (голубые части изображения).

Снимки, подобные этому, помогают астрономам лучше понять звезды, их состав и эволюцию, пишет ScienceAlert.