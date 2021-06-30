Ученые обнаружили самую старую жертву нападения акул

Согласно данным исследования, 3000-летние останки, обнаруженные в Японии, принадлежат самой старой известной в мире жертве нападения акул.

Проводя исследование доисторического насилия между людьми, исследователи из Оксфордского университета Дж. Алисса Уайт и Рик Шалтинг изучили останки японского поселения Цукумо - древнего могильника рыбаков, охотников и собирателей у Внутреннего моря Сето.

Среди этих останков, впервые раскопанных в начале 20-го века и теперь хранящихся в Киотском университете, был частичный скелет взрослого мужчины с примерно 790 костными выбоинами, переломами и другими травматическими повреждениями. Исследователи полагали, что он жил в период Дзёмон, примерно между 10500 и 300 гг. до н.э. (хотя не все историки согласны с датами начала и окончания). Похоже, что его травмы были вызваны металлическим оружием, но, по мнению Шалтинга, металл не был частью культуры Дзёмон.

Решив, что этот человек, вероятно, не был убит человеком или одним из наземных хищников этого района, исследователи выдвинули другую теорию: нападение акулы. Они привлекли Джорджа Берджесса, почетного директора Флоридской программы исследования акул Флоридского музея естественной истории, чтобы он помог оценить доказательства. Процесс включал использование компьютерной томографии для создания трехмерной карты ран жертвы. Исследователи также использовали радиоуглеродное датирование, чтобы вычислить, что он, возможно, умер где-то между 1370 г. до н.э. и 1010 г. до н.э.

Их исследование предполагает, что человека действительно покусала акула, что делает находку самым ранним из известных нападений акулы в истории. До сих пор самые старые записи о нападении акул были датированы примерно 1000 годом нашей эры. Что касается того, какая акула стояла за нападением, исследователи подозревают либо большую белую акулу, либо тигровую акулу.

Также ученые имеют некоторые представления об обстоятельствах нападения. Они думают, что человек был жив, когда акула напала на него, отчасти потому, что у него отсутствует левая рука, что позволяет предположить, что он пытался защитить себя. Возможно, он рыбачил с товарищами, что помогло бы объяснить, как большая часть его останков была спасена и захоронена; возможно, они даже ловили акул, хотя также возможно, что акулы прибыли на место происшествия после того, как почувствовали запах крови других рыб.

Хотя мы почти наверняка никогда не сможем подтвердить эти детали, открытие такого нападения древней акулы само по себе достаточно важно, пишет MF.