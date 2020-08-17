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Ученые обнаружили микропластик во всех основных органах человека

17 Августа 2020 93 0 Наука и технологии
Ученые обнаружили микропластик во всех основных органах человека

Согласно новому лабораторному исследованию американских ученых, микроскопические кусочки пластика обнаружились во всех основных фильтрующих органах тела человека.

Исследователи обнаружили доказательства пластического загрязнения в образцах тканей, взятых из легких, печени, селезенки и почек человека.

«Мы обнаружили эти химические вещества из пластика в каждом отдельном органе, который мы исследовали», - сказал старший научный сотрудник Рольф Халден, директор Центра биодизайна инженерной гигиены окружающей среды Университета штата Аризона (ASU).

Долгое время существовало опасение, что химические вещества в пластмассе могут иметь широкий спектр последствий для здоровья, от диабета и ожирения до сексуальной дисфункции и бесплодия. Но присутствие этих микроскопических частиц в основных органах также увеличивает вероятность того, что они могут действовать как канцерогенные раздражители во многом так же, как асбест, объяснил Халден.

«Не всегда химия вредит нам. Иногда присутствие инородных частиц в наших телах безопасно», - сказал Халден. «Но мы хорошо знаем, что вдыхание асбеста приводит к воспалению, а затем к раку».

Предыдущие исследования показали, что в среднем люди съедают около 5 граммов пластика каждую неделю, что эквивалентно кредитной карте, сказала Дайанна Коэн, генеральный директор некоммерческой организации Plastic Pollution Coalition.

«Приятно видеть качественные количественные исследования, проводимые на людях для оценки совокупного вредного воздействия этих микропластиков», - сказала Коэн о новом исследовании. «С другой стороны, совершенно удручающе видеть, о чем нас всех так долго предупреждали научные консультанты в нашей области относительно потребления пластика».

Для этого исследования Халден и его коллеги проанализировали 47 образцов тканей, предоставленных Исследовательским центром нейродегенеративных заболеваний ASU, который создал банк мозга и тела от доноров в рамках своего исследования таких состояний, как болезнь Альцгеймера.

Исследователи специально искали присутствие настолько мелких частиц, что они могли переходить из пищеварительной системы в кровоток, где они «циркулировали с кровотоком и застревали в фильтрующих органах, таких как легкие, почки или печень». Команда разработала процедуру извлечения микропластика из образцов тканей, а затем проанализировала их с помощью метода, называемого спектрометрией.

Микропластики представляют собой пластиковые фрагменты диаметром менее 5 миллиметров или около 0,2 дюйма, которые едва видны человеческому глазу. Исследователи также искали нанопластические частицы диаметром 1 микрон или 0,001 мм. Человеческий волос имеет диаметр около 50 микрон.

Исследовательская группа использовала свою работу для создания онлайн-калькулятора, который поможет другим ученым преобразовать информацию о количестве пластиковых частиц в стандартные единицы массы и площади поверхности, что поможет оценить, сколько пластика проникло в определенные органы человека.

«Калькулятор создаст атлас загрязнения окружающей среды», - сказал Халден. «Мы хотим создать карту загрязнения человеческого тела».

Людям, которые хотят избежать проглатывания пластика, не повезло, учитывая, что весь пластик в окружающей среде постоянно измельчается до микроскопических частиц.

«Невозможно полностью защитить себя от проглатывания пластика», - говорит Коэн. «Микропластики были измерены в водопроводной и бутилированной воде, а также в воздухе, которым мы дышим».

Пища также содержит частицы микропластика. Буквально на прошлой неделе исследователи из Университета Эксетера в Англии и Университета Квинсленда в Австралии обнаружили пластик в образцах пяти различных морепродуктов - устриц, креветок, кальмаров, крабов и сардин, пишет MedicalXpress.

«Но вы определенно можете уменьшить воздействие, просто меньше используя пищевой пластик», - продолжила Коэн. «Это включает в себя покупку как можно большего количества неупакованных продуктов и использование бутылок с водой и другой посуды, сделанной из керамики, металлов или других непластиковых материалов».

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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