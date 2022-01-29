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Ученые обнаружили, что сохранило плод единственной в мире беременной египетской мумии

29 Января 2022 8 0 Наука и технологии
Ученые обнаружили, что сохранило плод единственной в мире беременной египетской мумии

Комбинированные эффекты разложения и бальзамирования фактически «замариновали» плод, запечатав его в утробе матери.

Ученые из проекта «Варшавская мумия» определили, как сохранился плод единственной известной в мире беременной мумии. По словам Мишель Старр из Science Alert, благодаря комбинированным эффектам разложения и мумификации древнеегипетский плод был по существу «замаринован». 

Как объясняет команда в своем блоге, уровень pH крови трупов со временем значительно падает, а это означает, что плод подвергался воздействию очень кислой среды матки, которая растворяла его кости. Процесс мумификации солением предохранял кости матери от растворения и почти «герметически запечатывал» матку, сохраняя мягкие ткани плода внутри матки.

В сообщении в блоге исследователи сравнивают деминерализацию костей с замачиванием яйца в уксусе; помещение яйца в кислую среду на несколько дней приводит к растворению минеральных компонентов (скорлупы), оставляя внутреннюю часть яйца (белок и желток) неповрежденной в упругом, шаровидном состоянии.

Команда не знает, почему древние египтяне, которые мумифицировали женщину, оставили плод в ее теле, но удалили другие внутренние органы (обычная практика мумификации). Ведущий автор Войцех Эйсмонд говорит, что плод, возможно, было слишком сложно удалить на стадии развития или, возможно, его оставили в утробе матери по религиозным причинам. Несмотря на это, эксперты считают, что присутствие плода может указывать на существование большего количества беременных мумий.

Эйсмонд считает странным, что мать плода — первая беременная мумия, обнаруженная исследователями.

«В Древнем Египте женщины в репродуктивном возрасте, возможно, не были беременны постоянно, но каждые несколько лет они беременели», — рассуждает он.

Археолог утверждает, что рентгенологи, проводившие сканирование тела других беременных мумий, просто пропустили зародыши, у которых не было костей, и поэтому они были практически невидимы для рентгеновских сканеров.

«Рентгенологи искали кости, и наш случай показывает, что на самом деле этого делать не следует», — рассказывает Эйсмонд. «Вы должны искать мягкую ткань с уникальной формой».

Учитывая положение плода и закрытость родовых путей, исследователи определили, что мать не умерла при родах. Предыдущий анализ показал, что женщине было от 20 до 30 лет, когда она умерла, а ее беременность длилась от 26 до 30 недель. В остальном мало что известно о мумии, которую ученые прозвали «Таинственной дамой».

Варшавский университет владеет мумией с начала 19 века. Надпись на гробе идентифицировала мумию как священника-мужчину по имени Хор-Джехути, поэтому команда, проводившая рентгеновское сканирование в 2016 году, была удивлена, обнаружив вместо нее женское тело. При дальнейшем осмотре исследователи обнаружили маленькую ножку и ладонь плода.

Известно, что египтяне повторно использовали гробы, поэтому возможно, что тело было захоронено в саркофаге Хор-Джехути много веков назад. Но археологи говорят, что на мумии видны следы грабежа, в том числе поврежденные повязки на шее, где грабители могли зацепиться за амулет или ожерелье. Незаконные землекопы или воры могли частично развернуть Таинственную Леди в поисках ее драгоценностей, прежде чем положить ее обратно в неправильный гроб, пишет Smithsonianmag.

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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