Ученые нашли способ сделать успешной вакцинацию во всем мире

Химики из Магдебургского университета Отто фон Герике в сотрудничестве с коллегами из CordenPharma впервые преуспели в производстве фармацевтического холестерина из растительных материалов с использованием высокоэффективной технологии. Это означает, что в будущем можно будет поставлять большие количества молекулы, которая срочно необходима для производства и введения современных вакцин на основе мРНК, чтобы иметь возможность бороться с пандемией COVID-19 во всем мире.

Холестерин - важная часть «липидного коктейля», необходимого для введения готовой вакцины. Липиды - собирательное название природных веществ, которые в значительной степени нерастворимы в воде, и вместе с фрагментом мРНК образуют так называемые липидные наночастицы (LNP), которые в конечном итоге проникают в клетки.

«Холестерин, который нам теперь удалось получить синтетически, очень важен, поскольку он стабилизирует липидные наночастицы и обеспечивает высвобождение вакцины в цитозоль в клетках», - объясняет профессор Дитер Шинцер из Института химии факультета технологической и системной инженерии Магдебургского университета.

В настоящее время большая часть холестерина, необходимого для промышленных процессов, поступает из животных источников: либо путем экстракции из ланолина, либо из тканей животных. От продуктов для людей и ветеринарии существует риск передачи губчатой энцефалопатии (TSE), заболевания, которое вызывает необратимое повреждение головного мозга.

«Если холестерин производится из материалов растительного происхождения, такие примеси и загрязнения не могут возникнуть», - объясняет Шинцер. «Этот производственный процесс является важным шагом на пути к преодолению нехватки липидов при производстве жизненно необходимых вакцин, необходимых во всем мире для успешной борьбы с пандемией».

В CordenPharma в больших масштабах производятся различные липиды, но до сих пор холестерин отсутствовал в ее «инструментарии».

«Чтобы завершить набор инструментов, руководитель проекта, доктор Лайонел Ру из CordenPharma, начал исследования по разработке холестерина, синтезированного из материалов растительного происхождения. В результате давнего сотрудничества между моим отделом и компанией было проведено большое исследование для изучите возможные сценарии производства холестерина », - продолжает профессор Шинцер.

В конце прошлого года команде исследователей впервые удалось быстро и легко синтезировать холестерин.

Матье Жиро, доктор философии, директор по глобальным пептидам, липидам и углеводам в CordenPharma, объясняет:

«Это инновационное и экономичное производство из растительных материалов, которое было разработано в сотрудничестве с Магдебургским университетом Отто фон Герике, обеспечивает получение холестерина высокой чистоты (BotaniChol) для мРНК-вакцин. В дополнение к нашим стандартным липидам, таким как фосфохолин, ПЭГилированные и катионные липиды, BotaniChol очень хорошо дополняет диапазон липидов для производителей мРНК-вакцин по всему миру, которые работают над успешной борьбой с пандемией».

Холестерин, полученный с помощью этого нового процесса, уже был зарегистрирован под торговым наименованием BotaniChol, и на него подана заявка на патент, пишет EurekAlert.