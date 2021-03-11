Ученые нашли древний метеорит, более старый, чем Земля

Метеорит, найденный группой ученых в Сахаре, скорее всего, принадлежит давно потерянной младенческой протопланете.

Ученые открывают множество удивительных метеоритов, разбросанных по поверхности Земли. Группа ученых во главе с Жаном-Аликсом Барратом, геохимиком из Университета Западной Бретани во Франции, объявила в своем исследовании, что один из таких камней, по-видимому, невероятно древний, он появился раньше Земли. Они верят, что он исходит от давно исчезнувшей протопланеты, планеты-младенца, у которой, так сказать, не было шанса вырасти.

Имя найденного метеорита - EC 002, и он может дать новое представление о первых днях существования нашей Солнечной системы. Erg Chech 002, или EC 002, был обнаружен в Адраре, Алжир, в мае прошлого года в почти необитаемом регионе Эрг-Чеч в пустыне Сахара. Это был один из нескольких обнаруженных кусков метеорита - вместе они весили 32 килограмма (около 70 фунтов). Институт Луны и планет описывает EC 002 так:

«относительно крупнозернистый, коричневый и бежевый внешний вид с спорадическими большими зелеными, желто-зелеными и реже желто-коричневыми кристаллами».

Грубая идентификация EC002 классифицировала его как ахондрит, что сразу несколько отличало его от большинства метеоритов, которые являются хондритами.

Хондриты - это догпланетные каменистые скалы, образовавшиеся миллиарды лет назад наростами пыли и минеральных зерен ранней Солнечной системы.

Ахондриты - это скалы, оторванные от поверхности планетных тел, поэтому они новее. Их состав может дать ключ к разгадке процессов формирования их источников, поскольку они демонстрируют характеристики, соответствующие периоду внутреннего плавления, отделяющего ядро от коры молодой планеты. Они также относительно редки. Из десятков тысяч метеоритов, перечисленных в базе данных Meteroitical Bulletin, только 3179 из них являются анхондритами.

Большинство найденных метеоритов, около 95%, происходят от двух тел в космосе, а около 75% могут быть получены от одного большого астероида под названием 4 Веста. Причем анхондриты обычно базальтовые, происходящие из базальтовой коры планетных тел. EC 002 - нет. Это вулканическая порода, называемая андезитом. Ученые измерили радиоактивные изотопы алюминия и магния, которые он содержит, и пришли к выводу, что минералы кристаллизовались около 4,565 миллиардов лет назад. Земля, напротив, насчитывает всего 4,54 миллиарда лет, пишет BigThink.

Этот кусок остывшей магмы - одинокий пережиток того далекого прошлого. Авторы пишут: