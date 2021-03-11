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Ученые нашли древний метеорит, более старый, чем Земля

11 Марта 2021 76 0 Наука и технологии
Ученые нашли древний метеорит, более старый, чем Земля

Метеорит, найденный группой ученых в Сахаре, скорее всего, принадлежит давно потерянной младенческой протопланете.

Ученые открывают множество удивительных метеоритов, разбросанных по поверхности Земли. Группа ученых во главе с Жаном-Аликсом Барратом, геохимиком из Университета Западной Бретани во Франции, объявила в своем исследовании, что один из таких камней, по-видимому, невероятно древний, он появился раньше Земли. Они верят, что он исходит от давно исчезнувшей протопланеты, планеты-младенца, у которой, так сказать, не было шанса вырасти.

Имя найденного метеорита - EC 002, и он может дать новое представление о первых днях существования нашей Солнечной системы. Erg Chech 002, или EC 002, был обнаружен в Адраре, Алжир, в мае прошлого года в почти необитаемом регионе Эрг-Чеч в пустыне Сахара. Это был один из нескольких обнаруженных кусков метеорита - вместе они весили 32 килограмма (около 70 фунтов). Институт Луны и планет описывает EC 002 так: 

«относительно крупнозернистый, коричневый и бежевый внешний вид с спорадическими большими зелеными, желто-зелеными и реже желто-коричневыми кристаллами».

Грубая идентификация EC002 классифицировала его как ахондрит, что сразу несколько отличало его от большинства метеоритов, которые являются хондритами.

Хондриты - это догпланетные каменистые скалы, образовавшиеся миллиарды лет назад наростами пыли и минеральных зерен ранней Солнечной системы.

Ахондриты - это скалы, оторванные от поверхности планетных тел, поэтому они новее. Их состав может дать ключ к разгадке процессов формирования их источников, поскольку они демонстрируют характеристики, соответствующие периоду внутреннего плавления, отделяющего ядро  от коры молодой планеты. Они также относительно редки. Из десятков тысяч метеоритов, перечисленных в базе данных Meteroitical Bulletin, только 3179 из них являются анхондритами. 

Большинство найденных метеоритов, около 95%, происходят от двух тел в космосе, а около 75% могут быть получены от одного большого астероида под названием 4 Веста. Причем анхондриты обычно базальтовые, происходящие из базальтовой коры планетных тел. EC 002 - нет. Это вулканическая порода, называемая андезитом. Ученые измерили радиоактивные изотопы алюминия и магния, которые он содержит, и пришли к выводу, что минералы кристаллизовались около 4,565 миллиардов лет назад. Земля, напротив, насчитывает всего 4,54 миллиарда лет, пишет BigThink.

Этот кусок остывшей магмы - одинокий пережиток того далекого прошлого. Авторы пишут: 

«ни один астероид не обладает спектральными характеристиками EC 002, что указывает на то, что почти все эти тела исчезли либо потому, что они продолжали формировать строительные блоки более крупных тел или планет, либо были просто разрушены».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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