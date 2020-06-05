Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
05 ИЮН, 18:19 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394

05 ИЮН, 18:19 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394
Коронавирус
﻿

Ученые хотят отразить от Земли лучи Солнца. Поможет ли это остановить глобальное потепление

5 Июня 2020 253 0 Наука и технологии
Ученые хотят отразить от Земли лучи Солнца. Поможет ли это остановить глобальное потепление
img_copyright

Многие ученые уверены, что с помощью солнечной геоинженерии можно отразить от Земли опасные лучи нашего светила и тем самым остановить глобальное потепление. Сегодня, 5 мая, во Всемирный день окружающей среды, специалисты MIT представили свое новое исследование, которое выявило негативные последствия отражения солнечного света!

Глобальное потепление реально и оно происходит. Но как мы можем изменить ситуацию? Некоторые ученые предлагают методы защиты Земли от части солнечного света, посылая отражающие аэрозоли в стратосферу, чтобы они могли блокировать тепло Солнца и уменьшать глобальное потепление. Это известно как солнечная геоинженерия. Тем не менее, новое исследование, проведенное учеными Массачусетского технологического института (MIT), в настоящее время выявило причины, по которым это может быть не самой лучшей идеей, а также показало негативные последствия такого шага.

По словам ученых, такие схемы могут привести к значительному изменению треков внетропических штормов, которые представляют собой зоны в высоких и средних широтах, где штормы образуются в течение года, и затем идут через океаны и земли с помощью реактивных потоков. Эти треки порождают внетропические циклоны, а не тропические ураганы. Согласно заявлению MIT, сила этих треков определяет частоту, а также серьезность штормов.

Солнечная геоинженерия: исследование

Команда исследователей начала с идеального сценария, в котором отраженного солнечного солнечного света было достаточно для того, чтобы спровоцировать глобальное потепление, вызванное увеличением концентрации углекислого газа в четыре раза. Несколько климатических моделей по этому сценарию показали, что штормовые треки будут ослабевать как в южном, так и в северном полушариях. В северном полушарии штормовые треки могут ослабнуть на 5-7%.

В то время как ослабленные треки могут привести к менее сильным зимним штормам, это также приведет к застойным условиям, особенно летом, и отсутствию ветра для очистки воздуха от загрязнения. Кроме того, если изменятся условия ветра, циркуляция океанических вод также изменится, и стабильность ледяных щитов также будет затронута.

Аспирант факультета наук о Земле, атмосфере и планетах (EAPS) Чарльз Гертлер, говорит, что около половины людей в мире живут в регионах, где в погодных условиях доминируют внетропические штормовые треки. Кроме того, он утверждает, что проведенное исследование показало, что солнечная геоинженерия не сможет обратить вспять изменение климата так же просто, как кажется исследователям, она, на самом деле, способна внести новые изменения в сам климат.

Результаты работы показывают, что ослабление штормов может повлиять на волны тепла, вентиляцию загрязнения воздуха во все времена года и гидрологический цикл с «региональным сокращением количества осадков».

Глобальное потепление: загадочное открытие

Группа также решила изучить влияние глобального потепления без использования солнечной геоинженерии на силу треков внетропических штормов. Но то, что они нашли, привело их в замешательство.

В северном полушарии глобальное потепление также ослабит штормовые треки на ту же величину, что и солнечная геоинженерия, что указывает на то, что в отношении штормовых треков усилия по уменьшению поступающего тепла едва ли повлияют на последствия глобального потепления.

Тем не менее, в южном полушарии ученые обнаружили, что глобальное потепление, действующее в одиночку, усилит треки штормов. Между тем, если добавится солнечная геоинженерия, она не только сведет на нет это усиление, но и ослабит эти треки.

Профессор EAPS Пол О'Горман заявил, что в южном полушарии циркуляция океана обусловлена  ветрами, что, в свою очередь, влияет на поглощение углекислого газа и стабильность ледяного покрова. Это делает изменения в треках шторма в южном полушарии очень важными, сказал он.

Более того, команда обнаружила, что ослабление штормовых треков повлияло на температуру и влажность. Модели показали, что, если входящее солнечное излучение уменьшится, экватор значительно остынет, а полюса продолжат нагреваться. По словам Гертлера исследование доказывает, что солнечная геоинженерия не повлияет на изменение климата, но фактически заменит текущую форму глобального потепления другим беспрецедентным состоянием, пишет FinancialExpress.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Ни рубля из бюджета!» Олигарх Потанин пообещал Путину ликвидировать последствия ЧС в Норильске

«Ни рубля из бюджета!» Олигарх Потанин пообещал Путину ликвидировать последствия ЧС в Норильске
Экономика

Социальные сети: как быть настоящим

Социальные сети: как быть настоящим
Бизнес и психология

Власти потеряли русский лес площадью с Бразилию. О нем нет достоверной информации

Власти потеряли русский лес площадью с Бразилию. О нем нет достоверной информации
Экономика

Россия пережила коронавирус. Как COVID-19 повлиял на сбережения, расходы и привычки россиян

Россия пережила коронавирус. Как COVID-19 повлиял на сбережения, расходы и привычки россиян
Общество

Узнай, страна

Возобновляя работу предпринимателям важно соблюдать все меры безопасности

Возобновляя работу предпринимателям важно соблюдать все меры безопасности

ТОП-10 достижений недели: как в России строили ракетный комплекс, разводили оленей и садили персики?

ТОП-10 достижений недели: как в России строили ракетный комплекс, разводили оленей и садили персики?

В Архангельской области изготовили пусковой стол комплекса «Ангара» для космодрома «Восточный»

В Архангельской области изготовили пусковой стол комплекса «Ангара» для космодрома «Восточный»

Уральские ученые впервые в мире синтезировали постоянные магниты без тяжелых редкоземельных металлов

Уральские ученые впервые в мире синтезировали постоянные магниты без тяжелых редкоземельных металлов

Новости дня

17:54 Набиуллина: восстановление экономики РФ не будет быстрым Набиуллина: восстановление экономики РФ не будет быстрым
За время пандемии в Подмосковье открылись тысячи предприятий
За время пандемии в Подмосковье открылись тысячи предприятий
16:07 Песков: поправки в Конституцию вступят в силу только в случае одобрения гражданами РФ Песков: поправки в Конституцию вступят в силу только в случае одобрения гражданами РФ
15:11 В Бундестаге готовят ответ на санкции США против СП-2 В Бундестаге готовят ответ на санкции США против СП-2
14:57 Названа новая дата заседания стран ОПЕК+ Названа новая дата заседания стран ОПЕК+
14:01 ТПП: план восстановления экономики потребует на 50% больше средств ТПП: план восстановления экономики потребует на 50% больше средств
12:52 МЧС локализовало разлив топлива под Норильском МЧС локализовало разлив топлива под Норильском
В России из-за пандемии выросли онлайн-продажи чипсов и конфет
В России из-за пандемии выросли онлайн-продажи чипсов и конфет
11:58 В России за сутки выявлено 8726 случаев инфицирования коронавирусом В России за сутки выявлено 8726 случаев инфицирования коронавирусом

Узнай, страна!

17:54 Возобновляя работу предпринимателям важно соблюдать все меры безопасности Возобновляя работу предпринимателям важно соблюдать все меры безопасности
В Японии призвали «отобрать» у России четыре курильских острова
В Японии призвали «отобрать» у России четыре курильских острова
15:14 ТОП-10 достижений недели: как в России строили ракетный комплекс, разводили оленей и садили персики? ТОП-10 достижений недели: как в России строили ракетный комплекс, разводили оленей и садили персики?
13:14 В Архангельской области изготовили пусковой стол комплекса «Ангара» для космодрома «Восточный» В Архангельской области изготовили пусковой стол комплекса «Ангара» для космодрома «Восточный»
12:55 Уральские ученые впервые в мире синтезировали постоянные магниты без тяжелых редкоземельных металлов Уральские ученые впервые в мире синтезировали постоянные магниты без тяжелых редкоземельных металлов
10:56 Эксперт ТПП РФ по предпринимательству в медицине: Отрасль говорит о неготовности Эксперт ТПП РФ по предпринимательству в медицине: Отрасль говорит о неготовности
04 ИЮН, 13:51 В Приморье заработал первый на Дальнем Востоке завод по производству OСП-плит за 1,4 млрд рублей В Приморье заработал первый на Дальнем Востоке завод по производству OСП-плит за 1,4 млрд рублей
Лукашенко назначил премьером Белоруссии выпускника МГИМО
Лукашенко назначил премьером Белоруссии выпускника МГИМО
04 ИЮН, 13:42 Эксперт ТПП РФ: ситуация требует оперативной цифровизации управления строительством Эксперт ТПП РФ: ситуация требует оперативной цифровизации управления строительством
04 ИЮН, 13:35 На Ставрополье заложили первый в регионе персиковый сад в рамках проекта стоимостью 1 млрд рублей На Ставрополье заложили первый в регионе персиковый сад в рамках проекта стоимостью 1 млрд рублей
04 ИЮН, 13:14 В Адыгее присоединили к единой национальной электрической сети крупнейшую на юге России ветростанцию В Адыгее присоединили к единой национальной электрической сети крупнейшую на юге России ветростанцию
03 ИЮН, 12:34 В Чувашии заложили стройку первого в России эко-производства перекиси водорода за 5,6 млрд рублей В Чувашии заложили стройку первого в России эко-производства перекиси водорода за 5,6 млрд рублей
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter