Ученые хотят отразить от Земли лучи Солнца. Поможет ли это остановить глобальное потепление

Многие ученые уверены, что с помощью солнечной геоинженерии можно отразить от Земли опасные лучи нашего светила и тем самым остановить глобальное потепление. Сегодня, 5 мая, во Всемирный день окружающей среды, специалисты MIT представили свое новое исследование, которое выявило негативные последствия отражения солнечного света!

Глобальное потепление реально и оно происходит. Но как мы можем изменить ситуацию? Некоторые ученые предлагают методы защиты Земли от части солнечного света, посылая отражающие аэрозоли в стратосферу, чтобы они могли блокировать тепло Солнца и уменьшать глобальное потепление. Это известно как солнечная геоинженерия. Тем не менее, новое исследование, проведенное учеными Массачусетского технологического института (MIT), в настоящее время выявило причины, по которым это может быть не самой лучшей идеей, а также показало негативные последствия такого шага.

По словам ученых, такие схемы могут привести к значительному изменению треков внетропических штормов, которые представляют собой зоны в высоких и средних широтах, где штормы образуются в течение года, и затем идут через океаны и земли с помощью реактивных потоков. Эти треки порождают внетропические циклоны, а не тропические ураганы. Согласно заявлению MIT, сила этих треков определяет частоту, а также серьезность штормов.

Солнечная геоинженерия: исследование

Команда исследователей начала с идеального сценария, в котором отраженного солнечного солнечного света было достаточно для того, чтобы спровоцировать глобальное потепление, вызванное увеличением концентрации углекислого газа в четыре раза. Несколько климатических моделей по этому сценарию показали, что штормовые треки будут ослабевать как в южном, так и в северном полушариях. В северном полушарии штормовые треки могут ослабнуть на 5-7%.

В то время как ослабленные треки могут привести к менее сильным зимним штормам, это также приведет к застойным условиям, особенно летом, и отсутствию ветра для очистки воздуха от загрязнения. Кроме того, если изменятся условия ветра, циркуляция океанических вод также изменится, и стабильность ледяных щитов также будет затронута.

Аспирант факультета наук о Земле, атмосфере и планетах (EAPS) Чарльз Гертлер, говорит, что около половины людей в мире живут в регионах, где в погодных условиях доминируют внетропические штормовые треки. Кроме того, он утверждает, что проведенное исследование показало, что солнечная геоинженерия не сможет обратить вспять изменение климата так же просто, как кажется исследователям, она, на самом деле, способна внести новые изменения в сам климат.

Результаты работы показывают, что ослабление штормов может повлиять на волны тепла, вентиляцию загрязнения воздуха во все времена года и гидрологический цикл с «региональным сокращением количества осадков».

Глобальное потепление: загадочное открытие

Группа также решила изучить влияние глобального потепления без использования солнечной геоинженерии на силу треков внетропических штормов. Но то, что они нашли, привело их в замешательство.

В северном полушарии глобальное потепление также ослабит штормовые треки на ту же величину, что и солнечная геоинженерия, что указывает на то, что в отношении штормовых треков усилия по уменьшению поступающего тепла едва ли повлияют на последствия глобального потепления.

Тем не менее, в южном полушарии ученые обнаружили, что глобальное потепление, действующее в одиночку, усилит треки штормов. Между тем, если добавится солнечная геоинженерия, она не только сведет на нет это усиление, но и ослабит эти треки.

Профессор EAPS Пол О'Горман заявил, что в южном полушарии циркуляция океана обусловлена ветрами, что, в свою очередь, влияет на поглощение углекислого газа и стабильность ледяного покрова. Это делает изменения в треках шторма в южном полушарии очень важными, сказал он.

Более того, команда обнаружила, что ослабление штормовых треков повлияло на температуру и влажность. Модели показали, что, если входящее солнечное излучение уменьшится, экватор значительно остынет, а полюса продолжат нагреваться. По словам Гертлера исследование доказывает, что солнечная геоинженерия не повлияет на изменение климата, но фактически заменит текущую форму глобального потепления другим беспрецедентным состоянием, пишет FinancialExpress.