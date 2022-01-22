Ученые доказали, что непривитые в 5 раз чаще заражаются "омикроном"

Реальные данные показывают, что заражение непривитых от COVID-19 происходит в 5 раз чаще, чем привитых.

Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний США сообщили о новых исследованиях по изучению вакцинации.

В первом исследовании изучался статус вакцинации почти 10 миллионов случаев COVID-19 из 25 государственных и местных департаментов здравоохранения. Ученые сравнили еженедельные показатели заражения COVID-19 между невакцинированными людьми, полностью вакцинированными людьми и полностью вакцинированными людьми, которые прошли ревакцинацию. Результаты показали, что по сравнению с полностью вакцинированными и ревакцинированными людьми невакцинированные в 5 раз чаще сообщали о случаях заболевания.

Второе исследование подтвердило этот вывод. Ученые изучили результаты тестов на COVID-19 в общенациональных аптеках, собранные, примерно, у 70 000 человек, чей статус вакцинации был известен. Анализ пришел к выводу, что омикронные инфекции значительно реже встречаются у полностью вакцинированных и ревакцинированных людей, чем как у невакцинированных, так и у полностью вакцинированных.

Тем не менее, оба исследования отметили снижение эффективности вакцины против омикрон по сравнению с ранее доминирующим вариантом коронавируса "дельта". В третьем исследовании ученые рассмотрели случаи заражения штаммом "дельта". Они обнаружили, что невакцинированные люди в 4 раза чаще заражаются штаммом "дельта", чем полностью вакцинированные люди, и почти в 14 раз чаще, чем полностью вакцинированные и ревакцинированные люди.