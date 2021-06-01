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«У США есть свой инструмент» для удара. Глава ВТБ не верит в отключение России от SWIFT

1 Июня 2021 220 1 Экономика
«У США есть свой инструмент» для удара. Глава ВТБ не верит в отключение России от SWIFT

Глава ВТБ Андрей Костин усомнился, что Россию могут отключить от международной межбанковской системы обмена информацией SWIFT. По его словам, SWIFT – это европейская компания, а у американцев есть другие инструменты для нанесения удара по финансовому сектору России.

У США есть инструменты помимо SWIFT

  • Россию не отключат от системы SWIFT, но у США есть другой инструмент, чтобы нанести удар по российскому банковскому сектору. Об этом в интервью РБК заявил глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, он не верит в отключение от SWIFT, поскольку это европейская компания, «и этот вопрос требует участия европейских правительств».
  • «Зачем это американцам?» – спрашивает Костин. У США есть свой инструмент: «Они отключали наши банки и иранские банки до этого от долларовых расчетов с введением вторичных санкций в отношении европейских банков». В этом случае европейские банки сталкиваются с угрозой быть отключенными от американской системы.
  • «Они чуть было не сделали это с французскими банками, когда были претензии по нарушению санкций в отношении России. Это пугает и европейцев», – сказал Костин. Поэтому глава ВТБ никогда не рассматривал отключение от SWIFT как «какую-то реальную возможность». Костин не верил в это «ни в 2014-м, ни в 2018-м, ни в 2021 году».

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  • Европарламент, между тем, принял резолюцию, в которой призвал ввести санкции против «Северного потока-2», проектов «Росатома», «российских олигархов» и отключить Россию от SWIFT. Все это Европарламент считает необходимым сделать, если Россия вторгнется на территорию Украины.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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П
13:06 0 0
Противник всего плохого:

Я тоже не верю в отключение от SWIFT, потому что это ничего не даст. А вот в нефтяное эмбарго верю.

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