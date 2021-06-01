«У США есть свой инструмент» для удара. Глава ВТБ не верит в отключение России от SWIFT 220 1 Экономика

Глава ВТБ Андрей Костин усомнился, что Россию могут отключить от международной межбанковской системы обмена информацией SWIFT. По его словам, SWIFT – это европейская компания, а у американцев есть другие инструменты для нанесения удара по финансовому сектору России.