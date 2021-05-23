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У России есть боевые роботы и оружие из «Звездных войн». Шойгу рассказал о новинках вооружения

23 Мая 2021 259 1 Наука и технологии
У России есть боевые роботы и оружие из «Звездных войн». Шойгу рассказал о новинках вооружения

Россия сделала фантастику былью: в стране начато серийное производство боевых роботов с искусственным интеллектом, а также изобретены лазерные лучи из «Звездных войн» – комплексы «Пересвет». Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу на форуме «Новое знание».

«Раньше это была фантастикой»

  • Министр обороны Сергей Шойгу рассказал о «фантастических» разработках российского военно-промышленного комплекса, пишет РИА Новости. Прежде всего это роботы, которых «можно показывать в фантастических фильмах». По словам Шойгу, они могут самостоятельно воевать, и уже запущены в серийное производство.
  • Во-вторых, это оружие из «Звездных войн» – подобие лазерных мечей, которые были фантастикой 20 лет назад. «Сегодня это действительность, и это комплексы "Пересвет"», – сказал Шойгу. Комплексы «Пересвет» впервые показал президент Владимир Путин во время послания федеральному собранию в 2018 году. Но они уже стоят на вооружении страны.
  • Шойгу заверил, что российские технологии «не прекратили своего движения в развитии» и для науки есть еще «очень большое поле деятельности». На разработку вооружения Россия потратила за 10 лет 20 трлн руб., а до 2030 года собираются освоить еще 22 трлн руб. Россия занимает 4-е место в мире по объему государственных расходов на вооружение, а по доле таких расходов в ВВП превосходит почти все страны мира.

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  • Номинальный размер военных расходов больше только у США (778 млрд долларов), Китая (252 млрд) и Индии (72,9 млрд). У России, по данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), показатель в 2021 году – 61,7 млрд долларов. Однако в отношении расходов к ВВП Россия тратит практически больше всех – 4,3% ВВП (США – 3,7% ВВП, Китай – 1,7% ВВП). Уступает страна только воюющим государствам: Израилю (5,6% ВВП), Сирии и Ливану.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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И
16:18 0 0
И.И..:

вся робототехника строится на микроэлектронике, которую РФ не производит, а закупает в китае. идут работы над третьим поколением роботов и создание ИИ. для этого нужна более производительная элементная база и уменьшение ее размеров и которую РФ никто не продаст. сейчас в РФ первое поколение роботов в штучных экземплярах.

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