У России есть боевые роботы и оружие из «Звездных войн». Шойгу рассказал о новинках вооружения 259 1 Наука и технологии

Россия сделала фантастику былью: в стране начато серийное производство боевых роботов с искусственным интеллектом, а также изобретены лазерные лучи из «Звездных войн» – комплексы «Пересвет». Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу на форуме «Новое знание».