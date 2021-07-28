«У Путина нет ничего, кроме нефти и ядерного оружия». Байден считает, что президент России «в большой беде» 816 1 Политика

Президент США Джо Байден на встрече с представителями Национальной разведки заявил, что президент России Владимир Путин находится «в большой беде» – у него нет ничего, кроме нефти и ядерного оружия. Но именно это делает российского президента «еще опаснее».