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«У Путина нет ничего, кроме нефти и ядерного оружия». Байден считает, что президент России «в большой беде»

28 Июля 2021 816 1 Политика
«У Путина нет ничего, кроме нефти и ядерного оружия». Байден считает, что президент России «в большой беде»

Президент США Джо Байден на встрече с представителями Национальной разведки заявил, что президент России Владимир Путин находится «в большой беде» – у него нет ничего, кроме нефти и ядерного оружия. Но именно это делает российского президента «еще опаснее».

Путин в беде с ядерным оружием

  • Байден так обрисовал положение Путина перед американской разведкой: «Он сидит на верхушке экономики, в которой есть ядерное оружие, нефтяные скважины и больше ничего. Больше ничего». Фрагмент выступления Байдена в Twitter выложили CBS News.
  • Надо отметить, что демократический предшественник Байдена на посту президента Барак Обама говорил почти то же самое, добавляя еще военно-технический потенциал России. «Как страна они меньше, слабее, их экономика ничего не производит, кроме нефти, газа и оружия», – сказал в 2016 году на последней большой пресс-конференции Обама.
  • По мнению Байдена, Путин находится «в большой беде» и «знает об этом». Это, подчеркнул президент США, делает его «еще опаснее». В качестве примера опасности он привел вмешательство России в промежуточные выборы в Конгресс, намеченные на 2022 году. В частности, по его словам, Россия уже распространяет дезинформацию.

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  • Байден назвал вмешательство в выборы – «реальным нарушением нашего суверенитета». Более того, он считает киберпространство ареной стратегического противостояния в XXI веке. И это противостояние может вылиться в «горячую» войну. «Если дело у нас дойдет до войны, настоящей войны со стрельбой с крупной державой, то это произойдет в результате кибератаки», – предупредил Байден.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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И
10:06 0 0
И.И..:

чем можно ответить? собрать солдатиков и технику и покатать их вдоль границ. осуществить пуск всевозможных ракет по мишеням. организовать учения у черта на куличках, осуществить прицельные бомбометания по террористам и спасти от них весь мир. слетать за грунтом на венеру. вообщем нужна разовая и впечатляющая акция для всего мира. неважно , что денег нет, их можно напечатать сколько нужно, не доллары же. которые вот вот рухнут.

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