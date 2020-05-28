Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
28 МАЙ, 11:44 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394

28 МАЙ, 11:44 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394
Коронавирус
﻿

У «Газпрома» проблемы с «Силой Сибири». Месторождение для поставок в Китай не разведано

28 Мая 2020 498 1 Экономика
У «Газпрома» проблемы с «Силой Сибири». Месторождение для поставок в Китай не разведано
img_copyright

Российская газовая монополия столкнулась с проблемой на Чаяндинском месторождении – ресурсной базе для поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Об этом пишет «Лента.ру» в своем расследовании. Дело в том, что месторождение оказалось неразведанным до конца и при заключении долгосрочного контракта с Китаем не учитывалось, что у России может не оказаться необходимых объемов газа. Убыток, который нанес «Газпрому» очередной мегапроект, может достигнуть 1,5 трлн руб.

Слабость Сибири

  • Чаяндинское месторождение не было готово к разработке, когда «Газпром» в 2014 году подписал договор о поставках газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Более того, его запасы не были должным образом разведано, заявил изданию «Лента.ру» замначальника 307-го департамента «Газпрома» Андрей Филиппов. Именно Филиппов возглавлял комиссию по решению возникшей проблемы. Теперь, как пишет издание, допущенные ошибки могут повлечь срыв многомиллиардного контракта с Китаем.
  • Глава «Газпрома» Алексей Миллер о проблеме знал, но у него не было необходимых данных геологоразведки для принятия взвешенного решения о старте работ. Несмотря на это, в 2014 году «Газпром» заключил с китайской компанией CNPC 30-летний контракт на поставку 38 млрд кубометров газа в год общей стоимостью 400 млрд долларов. При этом разработка самого Чаяндинского месторождения, ресурсной базы для поставок, должна была начаться лишь в 2015 году, а добыча на нем – в 2018-м. Но российским властям нужен был пропагандистский «разворот на Восток» на фоне санкций Запада.
  • Газопровод «Сила Сибири» обошелся «Газпрому» в 1,1 трлн руб., хотя построить его должны были за 800 млрд руб. Единственным подрядчиком выступал «Стройгазмонтаж» Ротенберга. Протяженность газопровода составила 2159 км.
  • Хуже дела обстояли с разведкой на Чаяндинском месторождении – было пробурено 34 «сухих» скважины, которые принесли убыток газовой компании в 500 млрд руб. В общей сложности проблемы с разработкой месторождения могут стоить монополии 1,5 трлн руб.
  • Официально главы России и Китая ввели газопровод «Сила Сибири» в эксплуатацию 2 декабря 2019 года. Но он так и не заработал на полную мощность. В пресс-службе «Газпрома» заявляют, что у «Силы Сибири» проблем нет.
  • Компания хочет потратить еще 1 трлн руб. на прокладку трубопровода «Сила Сибири-2». При этом вся инвестиционная программа на 2020 года монополии составляет 1,1 трлн руб., а дыра в бюджете может достигнуть 10 млрд долларов к концу года.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий
11:20 0 0
Андрей:

Милира на Колыму дубы калыхать. Вова не придилах,он информацию серпает от министров.

Статьи

Путин повысил пособие по безработице в три раза. До целых 4,5 тысяч рублей

Путин повысил пособие по безработице в три раза. До целых 4,5 тысяч рублей
Экономика

Путин провел переговоры с Саудовской Аравией. Россия не хочет «нефтяной войны»

Путин провел переговоры с Саудовской Аравией. Россия не хочет «нефтяной войны»
Экономика

Профилактика коронавируса. Как россияне спасаются от COVID-19 в домашних условиях

Профилактика коронавируса. Как россияне спасаются от COVID-19 в домашних условиях
Общество

Россия обогнала мир по ущербу от карантина. Все из-за жадности властей

Россия обогнала мир по ущербу от карантина. Все из-за жадности властей
Экономика

Узнай, страна

В Кемерово к 300-летию Кузбасса начали строить новый терминал в аэропорту им. Алексея Леонова

В Кемерово к 300-летию Кузбасса начали строить новый терминал в аэропорту им. Алексея Леонова

В Мурманской области ресурсные запасы платины, никеля и палладия вдвое превысили прогнозируемый план

В Мурманской области ресурсные запасы платины, никеля и палладия вдвое превысили прогнозируемый план

В Санкт-Петербурге заложили самый крупный и мощный в мире универсальный атомный ледокол за ₽ 51 млрд

В Санкт-Петербурге заложили самый крупный и мощный в мире универсальный атомный ледокол за ₽ 51 млрд

В Приморье сотрудники крупнейшего судостроительного комплекса «Звезда» получили 200 новых квартир

В Приморье сотрудники крупнейшего судостроительного комплекса «Звезда» получили 200 новых квартир

Новости дня

11:06 Запад запретил просить помощь у России по коронавирусу Запад запретил просить помощь у России по коронавирусу
Исследование: из-за пандемии большинство компаний в России столкнулись со снижением выручки
Исследование: из-за пандемии большинство компаний в России столкнулись со снижением выручки
10:14 Россияне не верят в коронавирус Россияне не верят в коронавирус
27 МАЙ, 23:56 Запуск Crew Dragon к МКС отменили из-за погодных условий Запуск Crew Dragon к МКС отменили из-за погодных условий
27 МАЙ, 22:51 Запуск американских астронавтов к МКС (прямой эфир) Запуск американских астронавтов к МКС (прямой эфир)
27 МАЙ, 22:01 Минздрав изменил подход к подсчету статистики по коронавирусу Минздрав изменил подход к подсчету статистики по коронавирусу
27 МАЙ, 21:27 В Москве продлен режим самоизоляции до 14 июня В Москве продлен режим самоизоляции до 14 июня
Жителям Москвы разрешили гулять по графику
Жителям Москвы разрешили гулять по графику
27 МАЙ, 19:05 Минимальное пособие по безработице будет утроено Минимальное пособие по безработице будет утроено

Узнай, страна!

27 МАЙ, 15:20 В Кемерово к 300-летию Кузбасса начали строить новый терминал в аэропорту им. Алексея Леонова В Кемерово к 300-летию Кузбасса начали строить новый терминал в аэропорту им. Алексея Леонова
Роспотребнадзор: Москва готова к отмене ограничений
Роспотребнадзор: Москва готова к отмене ограничений
27 МАЙ, 15:00 В Мурманской области ресурсные запасы платины, никеля и палладия вдвое превысили прогнозируемый план В Мурманской области ресурсные запасы платины, никеля и палладия вдвое превысили прогнозируемый план
27 МАЙ, 13:10 В Санкт-Петербурге заложили самый крупный и мощный в мире универсальный атомный ледокол за ₽ 51 млрд В Санкт-Петербурге заложили самый крупный и мощный в мире универсальный атомный ледокол за ₽ 51 млрд
26 МАЙ, 15:12 В Приморье сотрудники крупнейшего судостроительного комплекса «Звезда» получили 200 новых квартир В Приморье сотрудники крупнейшего судостроительного комплекса «Звезда» получили 200 новых квартир
26 МАЙ, 14:56 В Санкт-Петербурге изготовили первый российский передвижной томограф для экспресс-диагностики В Санкт-Петербурге изготовили первый российский передвижной томограф для экспресс-диагностики
26 МАЙ, 12:54 На Камчатке рыбзавод запустил полный цикл производства иммуностимулятора Омега-3 за 1,3 млрд рублей На Камчатке рыбзавод запустил полный цикл производства иммуностимулятора Омега-3 за 1,3 млрд рублей
В Госдуме обозначили приоритеты при восстановлении экономики после пандемии
В Госдуме обозначили приоритеты при восстановлении экономики после пандемии
25 МАЙ, 19:09 В ТПП РФ предлагают поддержать цветочный бизнес В ТПП РФ предлагают поддержать цветочный бизнес
25 МАЙ, 13:57 На Чукотке официально ввели в промышленную эксплуатацию на 40 лет вперед первую в мире плавучую АЭС На Чукотке официально ввели в промышленную эксплуатацию на 40 лет вперед первую в мире плавучую АЭС
25 МАЙ, 13:27 В Санкт-Петербурге спустили на воду первый фрегат с полностью российской газотурбинной установкой В Санкт-Петербурге спустили на воду первый фрегат с полностью российской газотурбинной установкой
25 МАЙ, 13:00 В Подмосковье крупнейшая в РФ фабрика по выпуску медмасок в 10 раз увеличила количество персонала В Подмосковье крупнейшая в РФ фабрика по выпуску медмасок в 10 раз увеличила количество персонала
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter