У «Газпрома» проблемы с «Силой Сибири». Месторождение для поставок в Китай не разведано 498 1 Экономика img_copyright

Российская газовая монополия столкнулась с проблемой на Чаяндинском месторождении – ресурсной базе для поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Об этом пишет «Лента.ру» в своем расследовании. Дело в том, что месторождение оказалось неразведанным до конца и при заключении долгосрочного контракта с Китаем не учитывалось, что у России может не оказаться необходимых объемов газа. Убыток, который нанес «Газпрому» очередной мегапроект, может достигнуть 1,5 трлн руб.