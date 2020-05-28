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У «Газпрома» проблемы с «Силой Сибири». Месторождение для поставок в Китай не разведано
28 Мая 2020 498 1 Экономика
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Российская газовая монополия столкнулась с проблемой на Чаяндинском месторождении – ресурсной базе для поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Об этом пишет «Лента.ру» в своем расследовании. Дело в том, что месторождение оказалось неразведанным до конца и при заключении долгосрочного контракта с Китаем не учитывалось, что у России может не оказаться необходимых объемов газа. Убыток, который нанес «Газпрому» очередной мегапроект, может достигнуть 1,5 трлн руб.
Слабость Сибири
- Чаяндинское месторождение не было готово к разработке, когда «Газпром» в 2014 году подписал договор о поставках газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Более того, его запасы не были должным образом разведано, заявил изданию «Лента.ру» замначальника 307-го департамента «Газпрома» Андрей Филиппов. Именно Филиппов возглавлял комиссию по решению возникшей проблемы. Теперь, как пишет издание, допущенные ошибки могут повлечь срыв многомиллиардного контракта с Китаем.
- Глава «Газпрома» Алексей Миллер о проблеме знал, но у него не было необходимых данных геологоразведки для принятия взвешенного решения о старте работ. Несмотря на это, в 2014 году «Газпром» заключил с китайской компанией CNPC 30-летний контракт на поставку 38 млрд кубометров газа в год общей стоимостью 400 млрд долларов. При этом разработка самого Чаяндинского месторождения, ресурсной базы для поставок, должна была начаться лишь в 2015 году, а добыча на нем – в 2018-м. Но российским властям нужен был пропагандистский «разворот на Восток» на фоне санкций Запада.
- Газопровод «Сила Сибири» обошелся «Газпрому» в 1,1 трлн руб., хотя построить его должны были за 800 млрд руб. Единственным подрядчиком выступал «Стройгазмонтаж» Ротенберга. Протяженность газопровода составила 2159 км.
- Хуже дела обстояли с разведкой на Чаяндинском месторождении – было пробурено 34 «сухих» скважины, которые принесли убыток газовой компании в 500 млрд руб. В общей сложности проблемы с разработкой месторождения могут стоить монополии 1,5 трлн руб.
- Официально главы России и Китая ввели газопровод «Сила Сибири» в эксплуатацию 2 декабря 2019 года. Но он так и не заработал на полную мощность. В пресс-службе «Газпрома» заявляют, что у «Силы Сибири» проблем нет.
- Компания хочет потратить еще 1 трлн руб. на прокладку трубопровода «Сила Сибири-2». При этом вся инвестиционная программа на 2020 года монополии составляет 1,1 трлн руб., а дыра в бюджете может достигнуть 10 млрд долларов к концу года.
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Милира на Колыму дубы калыхать. Вова не придилах,он информацию серпает от министров.