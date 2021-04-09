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Турцию могут закрыть для россиян из-за ухудшения эпидемиологической ситуации

9 Апреля 2021 124 0 Политика
Турцию могут закрыть для россиян из-за ухудшения эпидемиологической ситуации

Правительство может закрыть Турцию для российских туристов. Окончательное решение будет принимать оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса 9 апреля, пишет VTimes со ссылкой на федеральных чиновников и источники в туристической отрасли. По данным Travelata.ru, на Турцию в марте пришлось 59% продаж путевок. В 2019 году на Турцию в том же месяце приходилось 36% всех путевок.

Два варианта ограничений

  • Вопрос о закрытии Турции для российских туристов Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса обсудит 9 апреля, пишет VTimes со ссылкой на федеральных чиновников и туроператоров. Окончательного решения пока нет. Его предполагается выработать при участии МИДа и Роспотребнадзора.
  • Внимание на Турцию обратила глава Роспотребнадзора Анна Попова еще 6 апреля. На заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса она сказала об ухудшении эпидемиологической ситуации в Турции. С середины марта число новых случаев в стране выросло более чем на 40%.
  • По словам Поповой, из Турции в Россию попали британский штамм и южноафриканский. При этом ситуация в Турции похожа на то, что происходило в Великобритании в конце прошлого года. Одновременно с этим в России 9 апреля зафиксирован рост новых случаев – 9 150 против 8 672 и 8 294 в предыдущие два дня, а также увеличивается число летальных исходов – 402 против 365 и 374 в предшествующие дни. Больше всего заболевших в Москве – 2 421 человек против 2 024 и 1 585 до этого.

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  • По экспертов «Турпрома», вариантов ограничения может быть два – жесткий и мягкий. В первом случае авиасообщение с Турцией будет приостановлено, во втором – всем возвращающимся из Турции россиянам будет необходимо провести две недели на карантине.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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