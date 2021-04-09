Турцию могут закрыть для россиян из-за ухудшения эпидемиологической ситуации 124 0 Политика

Правительство может закрыть Турцию для российских туристов. Окончательное решение будет принимать оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса 9 апреля, пишет VTimes со ссылкой на федеральных чиновников и источники в туристической отрасли. По данным Travelata.ru, на Турцию в марте пришлось 59% продаж путевок. В 2019 году на Турцию в том же месяце приходилось 36% всех путевок.