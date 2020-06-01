Турции не нужен газ из России: Азербайджан, Иран и Катар его заменяют 361 0 Экономика img_copyright

Россия перестала быть лидером по поставкам газа в Турцию – третий по величине рынок для себя. Дешевый СПГ из Катара и растущий экспорт из Азербайджана и Ирана сократили закупки российского газа турецкой стороной на 72%. Теперь Россия занимает пятое место среди экспортеров газа в Турцию. Держится она только за счет правила «бери или плати» в контрактах, которые турецкая сторона хочет пересмотреть.