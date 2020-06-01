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Турции не нужен газ из России: Азербайджан, Иран и Катар его заменяют

1 Июня 2020 361 0 Экономика
Турции не нужен газ из России: Азербайджан, Иран и Катар его заменяют
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Россия перестала быть лидером по поставкам газа в Турцию – третий по величине рынок для себя. Дешевый СПГ из Катара и растущий экспорт из Азербайджана и Ирана сократили закупки российского газа турецкой стороной на 72%. Теперь Россия занимает пятое место среди экспортеров газа в Турцию. Держится она только за счет правила «бери или плати» в контрактах, которые турецкая сторона хочет пересмотреть.

По цене в четыре раза выше рынка

  • В марте текущего года Турция резко сократили импорт газа из России. Если в марте 2019 года страна закупила 1,4 млрд кубометров, или 33% от своих потребностей, то год спустя показатель опустился до 389,7 млн кубометров, или 9,9% потребностей. Об этом пишет РБК со ссылкой на документы турецкого энергетического регулятора EPDK.
  • Турция отдала предпочтение трубопроводным поставкам из Азербайджана – на них пришлось 23,5% импорта, и Ирана – 14,2% импорта. Многократно увеличились объемы закупок СПГ из Катара (20%) и Алжира (13,7%). В целом на СПГ пришлось 52,5% импорта газа – впервые в истории Турции. Доля трубопроводного газа с 70% опустилась до 47,5%.
  • Завоевывает турецкий рынок и американский СПГ – импорт из США достиг 9,4%, это всего 0,5% меньше импорта российского газа. При этом рост поставок США колоссальный – на 300% за год.
  • Турция – третий по значимости рынок для «Газпрома» после Германии и Италии. На нем российская монополия традиционно конкурирует с Азербайджаном и СПГ из Катара и США. Но цены на СПГ для Турции более привлекательны, нежели российский газ: «Газпром» требует за 1 тыс. кубометров 228 долларов, а за тот же объем СПГ страна платит 53-70 долларов.
  • Цена на газ для Турции у «Газпрома» одна из самых высоких, поскольку все контракты привязаны к прежней стоимости нефти, а не к рыночным котировкам на спотовых площадках. Спасает монополию контрактное правило «бери или плати» (take-or-pay), обязывающее оплачивать покупателя минимальные объемы газа вне зависимости – принял он их или нет. Правда, это правило неоднократно оспаривалось в судах и «Газпрому» приходилось выплачивать компенсации за злоупотребление контрактными обязательствами. Турция хочет пересмотреть контракты и, возможно, откажется от них после 2021 года, когда они истекут.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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