Три заявки на кредит из четырех – отклоняются. Банки ужесточили выдачу займов 431 0 Экономика img_copyright

Российские банки изменили политику в отношении потребительских кредитов – если последние четыре года они рекордными темпами наращивали количество займов, то теперь из-за коронавируса, оттока депозитов и кризиса в экономике резко сокращают одобренные кредиты. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).