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Три заявки на кредит из четырех – отклоняются. Банки ужесточили выдачу займов

9 Июня 2020 431 0 Экономика
Три заявки на кредит из четырех – отклоняются. Банки ужесточили выдачу займов
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Российские банки изменили политику в отношении потребительских кредитов – если последние четыре года они рекордными темпами наращивали количество займов, то теперь из-за коронавируса, оттока депозитов и кризиса в экономике резко сокращают одобренные кредиты. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Банки повышают ставки

  • По данным Национального бюро кредитных историй, в мае банки добрили 24% заявки на получение кредита. По сравнению с апрелем доля одобренных заявок не увеличилась. Более того, банки стали все реже одобрять ипотеку и выдачу кредитных карт.
  • Число ипотечных кредитов снизилось на 1%, выданных карт – на 2%, выросло на 1% число выданных автокредитов, а потребительские кредиты получил 21% заявителей. При этом каждый пятый кредит в мае был ипотечным благодаря программе льготной ипотеки на новостройки под 6,5% годовых.
  • На осторожной политике банков сказались последствия пандемии коронавируса и введение карантинных мер. По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, в апреле и мае банки выдавали потребительские займы только тем гражданам, у которых уровень долговой нагрузки находился на низком уровне. Но количество обращений таких граждан упало больше чем на 70%, поскольку финансово благополучные домохозяйства стараются не увеличивать долговую нагрузку и не набирают кредиты в момент кризиса.
  • Банки повышают ставки по розничным кредитам, несмотря на снижение ключевой ставки Центробанка, поскольку они вынуждены страховать растущие риски невозврата долгов. В апреле свердневзвешенная ставка на рублевым кредитам физлицам сроком до 1 года выросла с 14,19% до 14,81% годовых. Средняя ставка по кредитам на срок больше года увеличилась с 11,3% до 11,68%.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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