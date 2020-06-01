Транзит газа через Украину упал почти вдвое. «Газпром» сократил его до исторического минимума 300 0 Экономика img_copyright

Российская газовая монополия сократила поставки газа в Европу через территорию Украины до 20 млрд кубометров за первые пять месяцев 2020 года. Об этом сообщил госоператор магистральных газопроводов Украины, передает Reuters. «Газпром» сокращает экспорт газа в Европу в связи с низкими ценами, которые не позволяют добиться рентабельности поставок. По итогам года экспорт должен сократиться на 20%. Но российская сторона продолжит платить Украине за неиспользованные мощности транзита.