Капитал страны
ENGLISH
01 ИЮН, 17:29 МСК
USD (ЦБ) 73,4326
EUR (ЦБ) 79,4394
Транзит газа через Украину упал почти вдвое. «Газпром» сократил его до исторического минимума
1 Июня 2020 300 0 Экономика
img_copyright
Российская газовая монополия сократила поставки газа в Европу через территорию Украины до 20 млрд кубометров за первые пять месяцев 2020 года. Об этом сообщил госоператор магистральных газопроводов Украины, передает Reuters. «Газпром» сокращает экспорт газа в Европу в связи с низкими ценами, которые не позволяют добиться рентабельности поставок. По итогам года экспорт должен сократиться на 20%. Но российская сторона продолжит платить Украине за неиспользованные мощности транзита.
Россия переплачивает за транзит
- В январе – мае 2020 года Россия в среднем поставляет через Украину всего 132 млн кубометров газа. За пять месяцев было экспортировано 20 млрд кубометров, что на 16,9 млрд кубометров меньше, чем за тот же период в 2019 году.
- Если подобный темп будет сохраняться на протяжении всего года, то по его итогам Россия экспортирует транзитом через Украину 52-55 млрд кубометров. Этот показатель станет самым низким за всю историю газотранспортной системы Украины, отмечают в Киеве.
- Всего же «Газпром» рассчитывает продать в Европу 160 млрд кубометров в 2020 году. Поставки сократятся на 20% из-за ценовой конъюнктуры и низкого спроса: сейчас цена тысячи кубометров в Австрии находится на уровне 60-65 долларов за баррель, тогда как рентабельным экспорт газа с учетом транспортировки становится при цене в 100 долларов.
- «Газпром» оплачивает Украине услуги транспортировки газа по украинским магистральным газопроводам в полном объеме. При этом он исходит из контрактных обязательств, по которым он должен использовать 65 млрд кубометров мощности украинской ГТС. Если верить расчетам киевских партнеров, то российская монополия переплатит за транзит 10-13 млрд кубометров.
- Россия и Украина заключили соглашения в конце 2019 года после введения США санкций в отношении газопровода «Северный поток-2». Странам удалось избежать газовой войны и урегулировать взаимные претензии. В частности «Газпром» согласился выплатить Украине 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.
Статьи
Узнай, страна
14:27 В Калужской области запущен экологичный завод санитарно-гигиенических изделий за 9,7 млрд рублей
08:48 ТОП-10 достижений мая: как в России строили мощные корабли, терминалы, ракеты и боролись с COVID?
29 МАЙ, 13:08 ТОП-10 достижений недели: как в России строили мощные ледоколы, ракетные двигатели и комбайны?
29 МАЙ, 11:09 В Пермском крае отгрузили заказчику первый турбонасосный агрегат для ракетного двигателя «Ангара»
29 МАЙ, 10:46 В Ленинградской области корабелы спустили на воду первый паром для Сахалина и заложили два краболова
28 МАЙ, 14:46 В Ростовской области начали серийный выпуск новых мощных кормоуборочных комбайнов на «Ростсельмаше»
Написать комментарий