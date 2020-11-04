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«Трампу придется уйти». Дерипаска назвал победителя выборов в США
4 Ноября 2020 243 0 Политика
Российский миллиардер и фигурант санкционных списков США Олег Дерипаска пристально наблюдает за происходящими за океаном выборами президента. По его мнению, действующему президенту Дональду Трампу не победить на выборах, а главным «победителем» в любом случае станет Китай. Сам Трамп так не считает: «Большая победа», – написал он твиттере и пообещал защитить итоги выборов в суде.
Российский миллиардер дал свой прогноз
- Действующий президент США не сможет переизбраться на текущих выборах, написал в телеграм-канале российский миллиардер Олег Дерипаска. «Понятно, что Трампу уходить не хочется, но придется», – отметил он.
- При этом владелец состояния в 2,6 млрд долларов, по версии Forbes, считает, что победу «нужно отдать Китаю, который не побоялся рискнуть». Что он имеет в виду, Дерипаска не пояснил. Он только добавил, что мир «еще много раз будет шокирован нестандартными решениями председателя Си».
- Выборы президент США состоялись 3 ноября. Во время подсчета голосов президент Дональд Трамп заявил о своей победе. По его словам, представители Демократической партии «пытаются украсть» выборы и потребовал прекратить подсчет голосов, которые были поданы после закрытия избирательных участков.
- «Мы готовы выиграть эти выборы честно, и мы выиграли эти выборы», – заявил Трамп и объявил о том, что пойдет в Верховный суд и «не отдаст ни одного голоса». Также Трамп выступил против подсчета бюллетеней, которые были отправлены по почте. Штаб Джон Байдена ответил на это тем, что они уже наняли адвокатов и они «одержат верх» в случае судебного разбирательства.
- При этом убедительной победы у Байдена не получается – по последним данным он набрал 227 голосов выборщиков (у каждого выиграно штата есть свое количество выборщиков), а Трамп – 213. Для победы необходимо набрать 270 голосов. 98 голосов от 8 штатов пока не подсчитаны.
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