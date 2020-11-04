«Трампу придется уйти». Дерипаска назвал победителя выборов в США 243 0 Политика

Российский миллиардер и фигурант санкционных списков США Олег Дерипаска пристально наблюдает за происходящими за океаном выборами президента. По его мнению, действующему президенту Дональду Трампу не победить на выборах, а главным «победителем» в любом случае станет Китай. Сам Трамп так не считает: «Большая победа», – написал он твиттере и пообещал защитить итоги выборов в суде.