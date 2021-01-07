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Трампа могут отстранить от власти за попытку госпереворота в США
7 Января 2021 81 0 Политика
Сторонники президента США Дональда Трампа прорвали оцепление и ворвались в здание конгресса 6 января. Протестующие сорвали заседание, которое должно было утвердить победу демократа Джо Байдена на президентских выборах. Национальной гвардии пришлось силой вытеснять протестующих из здания. При этом военные застрелили четверых и арестовали 52 человека. Администрация США призвала отстранить Трампа от власти и передать полномочия вице-президенту Майклу Пенсу, сообщает телеканал CBS.
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- Администрация США после акции сторонников Дональда Трампа, ворвавшихся в здание конгресса и сорвавших утверждение нового президента Джо Байдена, обсуждает возможность отстранение от власти действующего президента и передачи его полномочий вице-президенту Майклу Пенсу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS.
- Отстранение Трампа может быть осуществлено через 25-ю поправку к Конституции США, которая гласит, что вице-президент занимает пост главы государства в случае досрочного прекращения полномочий президента ввиду его недееспособности. Согласно этой поправке, Трампа могут признать «временно недееспособным». Но все это имеет мало смысла – полномочия Трампа истекают 20 января этого года.
- Тем не менее Трамп может стать первым президентом США, в отношении которого будет применена эта поправка, принятая полвека назад. По крайней мере, ряд законодателей поддерживают ее применение.
- По данным источников ABC News, Трамп долго отвергал идею подключить к разгону протестующих Национальную гвардию. Президент решил действовать только после того, как несколько чиновников Белого дома потребовали остановить хаос «ради страны».
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- В то же время министр обороны Кристофер Миллер заявил, что решение о вводе Национальной гвардии было согласовано с Майклом Пенсом, спикером конгресса Ненси Пелоси и лидером сената Макконеллом. Но не с Трампом.
- Сам же Трамп призывал через свой твиттер протестующих соблюдать мир, но не требовал от них освободить здание и не мешать утверждению итогов президентских выборов. Показательно, что твиттер и Facebook начали блокировать сообщения Трампа. Американский политический истеблишмент начал серьезно опасаться мобилизации сторонников Трампа по всей стране и начала гражданской войны.
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