Трампа могут отстранить от власти за попытку госпереворота в США 81 0 Политика

Сторонники президента США Дональда Трампа прорвали оцепление и ворвались в здание конгресса 6 января. Протестующие сорвали заседание, которое должно было утвердить победу демократа Джо Байдена на президентских выборах. Национальной гвардии пришлось силой вытеснять протестующих из здания. При этом военные застрелили четверых и арестовали 52 человека. Администрация США призвала отстранить Трампа от власти и передать полномочия вице-президенту Майклу Пенсу, сообщает телеканал CBS.