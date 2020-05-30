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Трамп и Меркель горячо поспорили о «Северном потоке-2». Германия против новых санкций

30 Мая 2020 475 0 Экономика
Трамп и Меркель горячо поспорили о «Северном потоке-2». Германия против новых санкций
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Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель «горячо поспорили» из-за желания Вашингтона ввести новые санкции против российского газопровода «Северный поток-2». Об этом высокопоставленные американские чиновники сообщили изданию Politico. Суть спора не раскрывается, однако нетрудно предположить, что Меркель не понравилась идея новых санкций США в отношении газопровода, которые запретят потребителем получать через него газ от «Газпрома».

Спор вокруг трубы

  • На прошлой неделе Трамп и Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили самые горячие темы – отношения с Китаем на фоне пандемии коронаивруса и ситуации в Гонконге, действия НАТО в этой связи и строительство «Северного потока-2». Как пишет американское издание Politico, у лидеров двух стран возникли «горячие разногласия» по поводу российского газопровода. Однако причину спора или суть этих разногласий изданию выяснить не удалось – официальные представители Трампа и Меркель информацию не комментируют.
  • США ввели первые санкции против «Северного потока-2» в декабре 2019 года, запретив строительным компаниям заниматься его прокладкой. В результате швейцарская компания All Seas остановила работы, не успев проложить до берега Германии 160 км. Чтобы достроить газопровод, который начинается в Ленинградской области и идет по дну Балтийского моря, России пришлось привлечь единственное доступное отечественное судно – трубоукладчик «Академик Черский» из порта Находка на Дальнем Востоке. В мае судно прибыло на Балтику и зашло в немецкий порт Мукран.
  • Между тем сама Германия успела нанести удар по «Северному потоку-2». В апреле 2019 года ЕС расширили антимонопольное законодательство на все газопроводы, в том числе морские. Газовая директива ЕС гласит: один поставщик может использовать только 50% мощности любого газопровода, остальные 50% должны распределяться между конкурентами. «Газпром» обладает монополией на экспорт газа из России. Поэтому в России нет ни одной компании, которая могла бы заполнить газопроводы еще на 50%. Тем не менее, Германия обязала «Газпром» передать половину мощностей «Северного потока-2» – а это 27,5 млрд кубометров газа в год – другим компаниям.
  • В США, в свою очередь, видя риск, что газопровод будет достроен в первом квартале 2021 года, решили расширить санкции. Ограничительные меры коснутся технических компаний, обслуживающих газопровод и любых покупателей газа, которые будут получать его по газопроводу. Это бьет по интересам крупнейших энергетических компаний Германии. Санкции готовит бывший посол США в Берлине, который уже нашел поддержку обеих партий в конгрессе.
  • На газопровод «Северный поток-2» Россия потратила 10 млрд евро, но из-за Газовой директивы ЕС сроки его окупаемости окажутся более 100 лет, что делает его экономически нецелесообразным. Более того, Россия обладает избыточными мощностями для транспортировки газа в Европу. В этом году по причине падения цен на газ в среднем до 60 долларов за тысячу кубометров при окупаемости экспорта в 100 долларов для «Газпрома» объемы поставок российского газа упадут на 20%. Уже сейчас «Газпром» не использует газопровод «Ямал-Европа» мощностью 33 млрд кубометров в год.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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