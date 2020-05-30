Трамп и Меркель горячо поспорили о «Северном потоке-2». Германия против новых санкций 475 0 Экономика img_copyright

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель «горячо поспорили» из-за желания Вашингтона ввести новые санкции против российского газопровода «Северный поток-2». Об этом высокопоставленные американские чиновники сообщили изданию Politico. Суть спора не раскрывается, однако нетрудно предположить, что Меркель не понравилась идея новых санкций США в отношении газопровода, которые запретят потребителем получать через него газ от «Газпрома».