ТПП РФ – прошлое, настоящее, будущее

Торгово-промышленные палаты были учреждены в России более 100 лет назад – в 1917 году. В эпоху СССР система ТПП охватывала все союзные республики и способствовала как внутренней кооперации, так и продвижению продукции отечественных предприятий на мировом рынке. Действуя через международную систему торгово-промышленных палат, ТПП вносила огромный вклад в развитие внешнеэкономической и внешнеторговой деятельности Советского Союза, в формирование партнерских связей отечественных и зарубежных предприятий, в формирование позитивного имиджа нашей страны.

В новейшей истории России к международным направлениям деятельности ТПП РФ добавилась работа по защите законных интересов российских предпринимателей, развитию диалога бизнеса и власти, созданию благоприятного делового климата во всех субъектах федерации.

ТПП РФ является стратегическим партнером работающих в России институтов развития. С прошлого года, согласно федеральному закону, торгово-промышленные палаты включены в число организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего бизнеса.

И это закономерно. Ведь ТПП России объединяет более 54 тысяч предприятий и организаций, более 80 процентов которых являются субъектами МСП. При этом более 200 тысяч субъектов малого предпринимательства являются партнерами и клиентами ТПП РФ.

С каждым годом увеличивается интеграция системы ТПП с институтами развития по реализации мероприятий программ господдержки предпринимательства во всех регионах России и за рубежом.

Институт торгово-промышленных палат давно стал инструментом взаимодействия бизнеса разных стран. И сегодня ТПП России, обладая многолетним опытом международного сотрудничества, прочными партнерскими отношениями, охватывая своими представительствами более 40 стран, зачастую выступает основным каналом коммуникации между российским и иностранным бизнесом. Ключевым звеном в международной деятельности ТПП стали 76 деловых советов по сотрудничеству с зарубежными странами, которые поддерживают конструктивный диалог вне зависимости от введенных санкций и выступая против ограничений делового партнерства.

Для того чтобы устранить ограничения и барьеры на пути развития бизнеса внутри России, ТПП РФ активно участвует в законотворческой работе, продвигая инициативы и предложения предпринимателей. За последние пять лет обеспечено сопровождение более 560 законопроектов и подзаконных нормативных правовых актов, подготовлено более 410 заключений по проектам законов и более 150 пакетов поправок к проектам федеральных законов, направлено в органы государственной власти более 70 разработанных в ТПП законопроектов. Эксперты ТПП вошли в состав рабочих групп по реализации механизма «регуляторной гильотины» и приняли участие в разработке базовых федеральных законов, направленных на преобразование сложившейся в стране системы контрольно-надзорной деятельности. Сегодня представители ТПП имеются в 252 общественных, консультативных, экспертных советах и комиссиях при органах государственной власти, государственных корпорациях и международных деловых структурах.

ТПП России стала одними из учредителей цифровой платформы «За бизнес», которая позволяет предпринимателям оперативно сообщать о случаях давления со стороны правоохранительных органов, и с нынешнего года возглавляет Наблюдательный совет этой платформы. ТПП отстаивает интересы бизнеса в Совете при Президенте РФ и с 2016 года реализует спецпроект «Бизнес-барометр коррупции».

Защищая интересы бизнеса, эксперты ТПП РФ активно участвуют в деятельности рабочих групп Госсовета, Совета при Президенте по стратегическому развитию и нацпроектам, в работе различных правительственных комиссий. Также в системе ТПП РФ работают Центр международной торговли, Экспоцентр, Союзэкспертиза, Союзпатент, Международный институт менеджмента для объединений предпринимателей.

Мощная и разветвленная система региональных торгово-промышленных палат, которая охватывает все регионы России, сегодня образует комплексную инфраструктуру поддержки предпринимательства в нашей стране. Причем приоритетом в работе торгово-промышленных палат остается взаимодействие с региональными и местными органами власти в работе по привлечению инвестиций и созданию комфортных условий для бизнеса на конкретной территории. В эту систему входит 178 торгово-промышленных палат в 82 субъектах РФ и 96 муниципальных образованиях; более 200 филиалов и представительств ТПП; более 280 организаций, работающих на федеральном уровне; более 750 бизнес-ассоциаций на региональном уровне. Региональными и муниципальными палатами создано более 1 250 комитетов, комиссий, советов и других общественных формирований, которые разрабатывают предложения по поддержке предпринимательства.

В этой совместной работе общественного объединения бизнеса и органов власти достигнуты серьезные успехи, имеется немало примеров реализации значимых для российских регионов проектов. «Капитал страны» открывает цикл публикаций о деятельности региональных торгово-промышленных палат по развитию экономического потенциала субъектов РФ.