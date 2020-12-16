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Торговые сети отказались от наценок. Мишустин пообещал не увлекаться сдерживанием цен
16 Декабря 2020 103 0 Экономика
После начала кампании по борьбе с ростом цен, которую запустил президент Владимир Путин, магазины «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» объявили об обнулении торговой наценки на социально значимые товары. «Магнит» и «Ашан» напомнили, что у них наценки либо отсутствуют, либо минимальны. Премьер-министр Михаил Мишустин, в свою очередь, заверил, что меры по сдерживанию цен имеют краткосрочный характер, и правительство не будет ими «увлекаться».
Долго «низкие» цены не продержатся
- Через неделю после критики президента Путина высоких цен на продукты компания X% Retail Group, зарегистрированная в Нидерландах и управляющая «Пятерочкой», «Перекрестком» и «Каруселью» объявила об установлении нулевой торговой наценки на социально значимые товары. Семь товаров из базовой корзины будут продавать по цене закупки. Это хлеб, макаронные изделия, говядина тушеная, чай черный, хлопья зерновые, картофель и ультрапастеризованное молоко. Компания за свой счет покроет расходы на перечисленные продукты.
- Представители «Магнита» вслед за этим заявили, что у них наценка на ассортимент социально значимых товаров «находится на минимальных или нулевых уровнях». Проблему роста цен в сети магазинов связали не с наценкой, а с увеличением закупочных цен. В «Ашане» напомнили, что в магазине давно проводится политика минимальной торговой наценки на капусту, картофель, лук, морковь, огурец, банан, охлажденную курицу и др. Некоторые товары продают по цене ниже закупочной.
- На этом фоне премьер-министр Михаил Мишустин, бросившийся по указанию Путина бороться с высокими ценами, заявил: «Все эти меры по сдерживанию цен, конечно, краткосрочны. Не надо этим увлекаться». По его словам, административное регулирование не должно привести к снижению производства или долгосрочных инвестиций.
- Тем самым Мишустин продемонстрировал приверженность рыночной экономики и по сути признал, что за текущим ростом цен стоят ошибки самих властей. Так, например, в 2019 году из-за перепроизводства сахара Минсельхоз рекомендовал сократить площадь посевов на 15%. Через год произошел еще и неурожай, в результате чего цены на сахар-песок выросли на 24%.
- Между тем правительство собирается подписать соглашение о стабилизации цен с 60 крупными российскими розничными сетями. Это может привести к крайне плохим последствиям. К примеру, некоторые производители экономят на качестве ради сохранения цены. Так, в производстве продуктов питания больше будет использоваться вторичное сырье. Роспотребнадзор отмечает наибольшее количество проблем у таких товаров, как чай, кофе, колбаса, масло, молочная продукция и сладости.
- При этом ретейлеры давят на поставщиков, требуя минимальные закупочные цены и провоцируя их на ухудшение качества продуктов ради сохранения приемлемой цены. На полках магазинов же лежит ровно то, что потребители могут себе позволить. Все, что не раскупалось, давно отсеялось и не предлагается ретейлерами. Теперь же торговые сети получили карт-бланш от чиновников на то, чтобы и дальше давить на поставщиков. А они могут предложить доступные цены только за счет качества товаров, которое и без того в России крайне низкое.
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