Торговые сети отказались от наценок. Мишустин пообещал не увлекаться сдерживанием цен 103 0 Экономика

После начала кампании по борьбе с ростом цен, которую запустил президент Владимир Путин, магазины «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» объявили об обнулении торговой наценки на социально значимые товары. «Магнит» и «Ашан» напомнили, что у них наценки либо отсутствуют, либо минимальны. Премьер-министр Михаил Мишустин, в свою очередь, заверил, что меры по сдерживанию цен имеют краткосрочный характер, и правительство не будет ими «увлекаться».