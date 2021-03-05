Торговая сеть для бедных стала самой дорогой в России на фоне кризиса 158 0 Экономика

На фоне падения потребительского спроса и кризиса в экономике России рекордную сумму на бирже привлекла российская торговая сеть Fix Price. Ритейлер, предлагающий все по низким ценам, получил 2 млрд долларов на Лондонской бирже в ходе IPO (первичного размещения акций). Акции компании купили американцы, ближневосточные шейхи и глобальные хедж-фонды.