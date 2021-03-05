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Торговая сеть для бедных стала самой дорогой в России на фоне кризиса

5 Марта 2021 158 0 Экономика
Торговая сеть для бедных стала самой дорогой в России на фоне кризиса

На фоне падения потребительского спроса и кризиса в экономике России рекордную сумму на бирже привлекла российская торговая сеть Fix Price. Ритейлер, предлагающий все по низким ценам, получил 2 млрд долларов на Лондонской бирже в ходе IPO (первичного размещения акций). Акции компании купили американцы, ближневосточные шейхи и глобальные хедж-фонды.

Стоимость магазинов низких цен побила рекорд

  • Сеть магазинов Fix Price вышла на IPO в Лондоне и показала лучший результат для российских компаний с 2010 года – она привлекла 2 млрд долларов. Для сравнения: одиннадцать лет назад компания «Русал» была оценена в 2,2 млрд долларов.
  • Сеть имеет в своем активе 4,2 тыс. магазинов по всей России и в странах бывшего СССР. Она предлагает различные товары по цене от 50 до 250 руб. за штуку. Спрос на акции компании оказался столь высоким, что книга заявок была закрыта в первый же день. Стоимость одной акции составила 9,75 доллара.
  • Инвесторы из США, с Ближнего Востока и представители хедж-фондов оценили Fix Price в 8,3 млрд долларов, или 35 годовых прибылей. Это сделало сеть магазинов самым дорогим ритейлером России – X5 Retail стоит 33 годовых прибыли, а «Детский мир» – 14. При этом на американских инвесторов пришлось около 40% спроса, а на арабский суверенный фонд Qatar Investment Authority – 25%. Также среди покупателей были BlackRock, GIC и APG.
  • По словам главы Fix Price Дмитрия Кирсанова, компании удалось совершить крупнейшее IPO за всю историю российского ритейла. Успех Fix Price на первый взгляд удивляет: оборот розничной торговли в России упал на 4,1% в 2020 году. Однако выручка сети выросла на 33%, до 190 млрд руб. Чистая прибыль составила 17,6 млрд руб.

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  • В период кризиса магазины низких цен зарабатывают больше своих конкурентов – продажи в 2020 году выросли на 15,8%. При этом Fix Price торгует обувью по 199 руб. и женскими кофтами по 149 руб. Возможно, из-за падения доходов на 3,4% эти магазины выступают спасением для большого количества россиян, вынужденных экономить на всем.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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