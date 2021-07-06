Топ-менеджеров госкомпаний позвали управлять крупным регионом России 292 1 Политика

В правительство Башкирии пригласили топ-менеджеров госкомпаний, которые работают в регионе и платят в нем существенную долю налогов. С такой инициативой выступил премьер-министр республики Андрей Назаров. По его словам, позвать во власть бизнес необходимо, чтобы «оставаться в актуальной повестке промышленной политики». Глава Башкирии его поддержал и попросил разослать приглашения.