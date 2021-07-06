Топ-менеджеров госкомпаний позвали управлять крупным регионом России
6 Июля 2021 292 1 Политика
В правительство Башкирии пригласили топ-менеджеров госкомпаний, которые работают в регионе и платят в нем существенную долю налогов. С такой инициативой выступил премьер-министр республики Андрей Назаров. По его словам, позвать во власть бизнес необходимо, чтобы «оставаться в актуальной повестке промышленной политики». Глава Башкирии его поддержал и попросил разослать приглашения.
Госкомпании пригласили в правительство
- Премьер Башкирии Андрей Назаров на совещании по оперативным вопросам предложил позвать в правительство топ-менеджеров госкомпаний, передает «Интерфакс». Он объяснил свое предложение тем, что региону «ряд показателей нужно улучшить, чтобы вообще оставаться в актуальной повестке промышленной политики».
- По его мнению, позвать во власть можно топ-менеджеров «крупнейших налогоплательщиков». Например, руководство «Башнефти», которая принадлежит на 50,08% «Роснефти» и на 25% правительству Башкирии. Также речь идет о топ-менеджерах «Газпром нефтехим Салават» и национализированной в 2020 году Башкирской содовой компании.
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- Глава Башкирии Радий Хабиров положительно оценил идею. Он поручил начать работу в этом направлении – разослать всем топ-менеджерам приглашения в правительство. Хабиров отметил, что руководители госкомпаний должны «пообщаться» со своими акционерами и руководителями. Если все будет согласовано, то «в этом случае мы их введем в состав правительства», заверил глава Башкирии.
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Пусти козла в огород,а он всю капусту схомячит.