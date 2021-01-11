Топливо в России может резко подорожать из-за роста цен на нефть 207 1 Экономика

Пока в правительстве чиновники радуются подорожанию нефти до 55 долларов за баррель, эксперты советуют россиянам готовиться к росту цен на автомобильное топливо. Согласно данным биржи СПбМТСБ, оптовые цены на АИ-95 и АИ-92 выросли на 8% в декабре. Причиной этого в «Петромаркете» называют снижение предложения на внутреннем рынке на 15% – компаниям снова выгоднее продавать топливо в Европу. Как пишет «Коммерсант», государство должно было в рамках демпферного соглашения компенсировать компаниям часть потерь от продажи топлива в России, но в январе платить государству по этому механизму должны сами компании.