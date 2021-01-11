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Топливо в России может резко подорожать из-за роста цен на нефть
11 Января 2021 207 1 Экономика
Пока в правительстве чиновники радуются подорожанию нефти до 55 долларов за баррель, эксперты советуют россиянам готовиться к росту цен на автомобильное топливо. Согласно данным биржи СПбМТСБ, оптовые цены на АИ-95 и АИ-92 выросли на 8% в декабре. Причиной этого в «Петромаркете» называют снижение предложения на внутреннем рынке на 15% – компаниям снова выгоднее продавать топливо в Европу. Как пишет «Коммерсант», государство должно было в рамках демпферного соглашения компенсировать компаниям часть потерь от продажи топлива в России, но в январе платить государству по этому механизму должны сами компании.
Правительство и компании наступают на старые грабли
- Почти ежегодно правительство и крупные нефтяные компании доводят топливный рынок до кризиса. Механизмом преодоления кризиса, связанного со стремительным ростом цен, с 2019 года выступает демпфер.
- Суть его проста: при высокой стоимости топлива на внешних рынках правительство из бюджета компенсирует нефтяникам сдерживание цен на российском рынке; при низкой стоимости – как это было в 2020 году из-за пандемии – нефтяники не снижают цены на российском рынке, но платят в бюджет часть сверхприбыли.
- Несмотря на наличие способа сделать цены на автомобильное топливо стабильными, у правительства и нефтяников ситуация регулярно выходит из-под контроля. В начале 2021 года она выглядит так: топливо на европейском рынке выросло в цене на 9-15%, выпуск бензина в России, по данным Минэнерго, увеличился на 2,6%, а на внутреннем рынке с 16 по 22 декабря поставки снизились на 2,2%. Вместе с этим запасы на НПЗ и нефтебазах сократились на 3,6%.
- К этому надо добавить, что продажи бензина на СПбМТСБ (топливной бирже в Петербурге) с 21 по 25 декабря упали на 15% по отношению к предыдущей неделе. В результате АИ-92 и АИ-95 подорожали на 7,7% и 8,4%, до 49,1 тыс. руб. за тонну и 47,6 тыс. соответственно. Очевидно, что основной объем топлива пошел в Европу, а его часть была придержана для повышения цен на внутреннем рынке и извлечения большей прибыли.
- По идее, как пишет «Коммерсант», правительство должно было предотвратить рост цен за счет демпфера, но оно действует в бюрократической логике – в январе нефтяники должны платить в бюджет за 2020 год, когда цены на нефть достигали 10 долларов за баррель, а цены на бензин в России практически не менялись.
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- Но в любом случае правительству придется вмешиваться: нефть по 55 долларов за баррель и рост цен на топливо в Европе делают экспорт нефтепродуктов из России более привлекательным, нежели поставки на внутренний рынок. Вполне вероятно, что все будет обставлено в духе привычной для россиян драмы – президент в последний момент вмешается, отчитает чиновников за невнимательность и «заморозит» цены на топливо в критической ситуации.
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подорожает Бензин..подорожает ВСЁ в первую очередь продукты .. ну и какая тут нах заморозка цен на Сахарный песок Масло и остальные продукты из пресловутого списка .. а так же все производные и самого сельского хозяйства и его производных