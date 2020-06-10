Только 39% российских компаний выжили после коронавируса 903 0 Экономика img_copyright

Данные мониторинга бизнес-омбудсмена Бориса Титова неутешительны: только 39% российских частных компаний пережили пандемию коронавируса и смогли восстановить работу в первую неделю июня. Каждый третий предприниматель считает, что его компания не сможет восстановиться до уровня 2019 года, если государство не изменит свою экономическую политику. При этом поддержкой государства воспользовались 57,3% предпринимателей.