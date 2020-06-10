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Только 39% российских компаний выжили после коронавируса

10 Июня 2020 903 0 Экономика
Только 39% российских компаний выжили после коронавируса
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Данные мониторинга бизнес-омбудсмена Бориса Титова неутешительны: только 39% российских частных компаний пережили пандемию коронавируса и смогли восстановить работу в первую неделю июня. Каждый третий предприниматель считает, что его компания не сможет восстановиться до уровня 2019 года, если государство не изменит свою экономическую политику. При этом поддержкой государства воспользовались 57,3% предпринимателей.

Выжили сильнейшие

  • Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов провел 8 июня опрос среди руководителей и владельцев 1648 компаний по всей России. Данные мониторинга «Оценка бизнесом мер по восстановлению экономики» публикует агентство ТАСС. Из них следует, что в первую неделю июня 31% компаний возобновили деятельности частично, а полностью – только 8%.
  • Сокращение спроса на 50% и более по сравнению с началом года отметили 48% респондентов. При этом у 14% опрошенных спрос упал на 91% и более.
  • Государственной поддержкой воспользовались 57,3% компаний и предпринимателей. Вместе с тем 6,4% респондентов считают, что условия не позволяют им получить господдержку.
  • Самыми востребованными мерами поддержки стали: прямые субсидии малым и средним предприятиям на выплаты зарплаты и освобождение от уплаты налогов, кроме НДС, за второй квартал 2020 года.
  • Изменение в экономической политике государства в качестве условия восстановления оборота компаний до уровня 2019 года назвали 29,37% респондентов.
  • Правительство выделило наиболее пострадавшие отрасли от пандемии коронавируса и предоставило им ряд мер поддержки. В том числе отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС, программу по выдаче кредитов под 0% на зарплату сотрудникам, субсидии – по 12130 руб. в месяц при сохранении не менее 90% работников к 1 апреля.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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